Serie B, i risultati di giornata: colpo Carrarese, Venezia e Frosinone partono con l’acuto vincente

Quattro le partite odierne della prima giornata di Serie B. Colpaccio Carrarese nel derby contro lo Spezia: al Picco diventa un fattore squilibrante l’espulsione di Kouda, che lascia in dieci i ragazzi di D’Angelo. Così il palcoscenico se lo prende Nicolas Schiavi, che segna il rigore del vantaggio e nella ripresa sigilla l’impresa marmifera.

Venezia e Frosinone ok

Bene anche il Venezia di Stroppa, che s’impone 2-1 contro il Bari di Caserta. Accade tutto nella prima frazione: Bjarkason stappa la sfida del Penzo, Dorval pareggia i conti e Duncan sigla il definitivo vantaggio.
1-1 tra Catanzaro e Sudtirol: vantaggio ospite con Kofler, ci pensa il solito bomber Iemmello a salvare la banda di Aquilani dalla sconfitta interna.

Chiudiamo con l’acuto del Frosinone: 2-0 all’Avellino. Decidono le reti di Koutsoupias e Marchizza. Al 62esimo espulso Calvani, ma i ciociari non si scompongono e difendono i tre punti senza patemi.

×