Vendetta Sinner agli Us Open, Alcaraz spazzato via: Jannik ha già vinto

Jannik Sinner può già esultare agli US Open: niente da fare per Alcaraz, il campione italiano si è tolto una grande soddisfazione.

Jannik Sinner ha smaltito completamente il problema avuto a Cincinnati ed è pronto a dare battaglia agli US Open. I primi allenamenti a New York sono andati molto bene: il numero 1 al mondo ha recuperato la piena forma fisica ed è parso in ottime condizioni anche dal punto di vista mentale.

Nel media day che ha preceduto l’inizio del torneo del Grande Slam il campione italiano ha spiegato che nella finale di Cincinnati ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un virus. Ora, però, il peggio è passato e l’obiettivo è quindi quello di difendere il successo dello scorso anno, anche per mantenere il primo posto nel ranking ATP messo nel mirino da Carlos Alcaraz.

Ma chi la spunterà tra Sinner e Alcaraz? La sfida infinita tra i due campioni ha caratterizzato praticamente tutta la stagione. Agli Internazionali di Roma e al Roland Garros la vittoria è andata al 22enne di Murcia, mentre Jannik ha trionfato sulla storica erba di Wimbledon.

US Open, Sinner ha già vinto: tifosi in estasi

Nel Masters 1000 di Cincinnati il ritiro di Sinner ha dato via libera ad Alcaraz: ora sui campi di Flushing Meadows in tanti sono convinti che saranno sempre loro due a contendersi il titolo. Tuttavia dalle notizie che arrivano da New York pare che un successo Sinner lo abbia già conquistato. Oltre ai vari allenamenti prima dell’esordio ufficiale contro il ceco Kopriva il numero 1 al mondo è stato anche protagonista di un evento Nike a cui hanno preso parte anche altri campioni.

Tra i partecipanti anche la collega giapponese Naomi Osaka, che ha sfidato Sinner in una divertente partita a ping pong con i presenti all’evento in visibilio. Alla fine Jannik ha vinto anche questo match: il 24enne di San Candido ha battuto Naomi Osaka nella sfida a ping pong, con molti scambi tra i due atleti finiti sui social.

Naomi Osaka e Jannik Sinner jogando ping-pong.

Adivinhem quem venceu? 😅🏓 pic.twitter.com/NIOkCbvCsZ — Naomi Osaka Brasil (@naomiosakabr) August 22, 2025

Dopo la partita Sinner si è complimentato con la collega giapponese, mantenendo come sempre classe ed eleganza: “Adesso, spero che tu possa giocare un buon Us Open“, ha detto Jannik. Il numero uno al mondo ha poi ringraziato tutti per l’accoglienza ricevuta all’evento: “Una grande serata al Petit Slam. Grazie per avermi ospitato”.