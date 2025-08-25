Bagnaia, addio a Ducati? “Andrò da qualche altra parte”

Le parole di Pecco Bagnaia sull’addio alla Ducati hanno spiazzato i suoi tantissimi tifosi: nessuno l’avrebbe mai immaginato.

Il 2025 è stato fin qui avaro di soddisfazioni per Pecco Bagnaia. Il due volte campione del mondo sperava di potersi giocare il titolo iridato lottando fianco a fianco con il compagno di squadra Marc Marquez ma non è mai riuscito a trovare il feeling giusto con la Desmosedici GP25. Il campionissimo spagnolo è invece lanciatissimo verso la conquista del suo nono trionfo iridato, il settimo in MotoGP.

L’obiettivo di Bagnaia è cercare di chiudere la stagione nel migliore dei modi, magari cogliendo almeno un successo negli otto weekend rimasti. Ma cosa accadrà a partire dal 2026? La Ducati continuerà certamente a puntare su Marc Marquez: il 32enne di Cervera ha dimostrato che con un’ottima moto tra le mani è ancora il più forte di tutti.

Bagnaia, secondo molti, ha pagato anche la presenza ingombrante di Marquez: non a caso c’è chi sostiene che il pilota torinese abbia cominciato a ragionare su un suo prossimo addio alla Casa di Borgo Panigale per rilanciarsi in un altro team. Il contratto attuale lega Pecco alla Ducati fino al 2027, pertanto almeno per altri due anni Bagnaia dovrebbe continuare a correre per la Rossa emiliana.

Bagnaia parla dell’addio a Ducati: tifosi gelati

Tuttavia le parole pronunciate qualche giorno fa dallo stesso Bagnaia hanno lasciato intendere che il domani è incerto. Alla vigilia del weekend in Ungheria il due volte iridato ha risposto a una domanda riguardante il suo futuro. “Lasciare la Ducati a fine contratto 2027 non è un qualcosa a cui sto pensando – ha detto il classe 1997 – Se potrò rimanere, resterò. Altrimenti andrò da qualche altra parte“.

Il concetto espresso da Pecco è fin troppo chiaro: se la Ducati gli chiuderà le porte cercherà altre soluzioni. In questo momento, però, tutti i suoi sforzi hanno il solo obiettivo di tornare a centrare risultati importanti con la Desmosedici: “La mia priorità è tornare a vincere con la mia moto e con il mio team e non ho mai pensato di cambiare – ha chiarito Bagnaia – Non credo che nessuno abbia iniziato a pensare a questo”.

Bagnaia ha inoltre precisato di non avere problemi di alcun tipo con il team: “Stanno provando a supportarmi dandomi quello che ho bisogno, ma è dura perché sono sette mesi che fatichiamo insieme”.