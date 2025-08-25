Svolta in NBA, la notizia commuove: coinvolto Kobe Bryant

La notizia in NBA è arrivata inaspettata ed è stato inevitabile farsi travolgere dalla commozione. Kobe Bryant torna a scaldare i cuori di milioni di tifosi.

La NBA ha vissuto negli ultimi giorni una nuova scossa, non legata al parquet ma alle cronache giudiziarie. La vicenda che ha travolto Quenton Brown, padre della stella dei Boston Celtics Jaylen Brown, accusato di tentato omicidio a Las Vegas, ha inevitabilmente gettato ombre sul mondo del basket americano. Un caso che riapre il dibattito sul rapporto, spesso fragile, tra sport e vita privata dei protagonisti. Eppure, accanto a notizie che rischiano di macchiare l’immagine della lega più famosa del pianeta, il basket a stelle e strisce ritrova anche motivi di gioia e riflessione nel ricordo di chi ha segnato la sua storia: Kobe Bryant. Il “Black Mamba” resta una delle icone più luminose nella storia del gioco, capace di incarnare con la sua mentalità vincente la cultura stessa dell’NBA.

Nato il 23 agosto 1978 a Philadelphia, Kobe avrebbe compiuto 47 anni. La sua vita, purtroppo, si è interrotta il 26 gennaio 2020 in un tragico incidente in elicottero a Calabasas, in California, in cui persero la vita anche la figlia Giannae altre sette persone. Quella tragedia lasciò un vuoto enorme non solo nei tifosi dei Los Angeles Lakers, ma in tutto il mondo dello sport. Con cinque titoli NBA, due premi di MVP delle Finals e una carriera segnata da rivalità leggendarie, Bryant ha rappresentato un simbolo globale, ispirando generazioni di giocatori e appassionati. Il suo ricordo non smette di alimentare emozioni. Ogni anno, nel giorno del compleanno, l’NBA celebra la sua memoria, ricordando non solo il campione, ma l’uomo che ha fatto del lavoro, della dedizione e della determinazione una filosofia di vita.

NBA, nasce “With the 8th Pick”: il film che racconterà il Draft di Kobe

Proprio nel giorno in cui Kobe avrebbe spento 47 candeline, dagli Stati Uniti arriva un annuncio che ha già acceso l’entusiasmo dei fan. La Warner Bros sarebbe pronta a produrre un biopic intitolato “With the 8th Pick”, dedicato non alla carriera intera del campione, ma a uno dei momenti più iconici e controversi della sua storia: il Draft NBA 1996. Il titolo richiama l’ottava scelta assoluta, in quel Draft detenuto dai New Jersey Nets. La franchigia del New Jersey decise di non chiamare l’allora 18enne figlio di Joe “Jellybean” Bryant, preferendo Kerry Kittles. Kobe scivolò fino alla 13a chiamata degli Charlotte Hornets, che lo girarono subito ai Los Angeles Lakers in cambio del centro Vlade Divac, in una delle mosse più geniali della storia, orchestrata dal general manager Jerry West.

Secondo i primi dettagli, il film sarà diretto da Alex Sohn e Gavin Johannsen e si concentrerà sulle manovre dietro le quinte: l’allenatore dei Nets John Calipari avrebbe voluto fortemente Bryant, ma il GM John Nash venne convinto dagli agenti a non sceglierlo. L’obiettivo, spinto anche da motivi commerciali legati ad adidas, era indirizzare Kobe verso i Lakers, dove la sua immagine avrebbe garantito ben altra risonanza. Il biopic è descritto come un mix tra Social Network, Air e Moneyball, con una vena da thriller che renderà la narrazione ancora più coinvolgente. Non c’è ancora una data d’uscita, ma l’idea è già chiara: raccontare come un singolo Draft, un incrocio di decisioni e strategie, abbia cambiato per sempre la storia dell’NBA. Così, a distanza di anni, Kobe Bryant torna protagonista. Non sul parquet, ma sul grande schermo, pronto a ispirare ancora una volta nuove generazioni con la leggenda del Black Mamba.