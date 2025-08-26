Ma quale Sinner, Federica Pellegrini: la batosta è dura da mandare giù

Altra Batosta per l’ex nuotatrice: dopo il caso degli ultimi mesi con Sinner, Federica Pellegrini torna di nuovo al centro di una polemica

Federica Pellegrini torna sotto i riflettori. Dopo le polemiche degli ultimi mesi tra la “Divina” e Jannik Sinner, esplose lo scorso aprile a seguito di alcune dichiarazioni dell’ex nuotatrice sul caso doping che ha coinvolto il numero uno del tennis mondiale, la situazione si è nuovamente complicata.

“Secondo me il suo caso è stato gestito diversamente rispetto al 99% degli altri. Il polverone? Perché Sinner è molto amato”, aveva detto Pellegrini in riferimento alla vicenda del Clostebol, la sostanza rilevata nei controlli cui era stato sottoposto Sinner e che gli era costata una sanzione formale ma relativamente lieve: prima una multa, poi una sospensione di tre mesi.

Quelle parole avevano già suscitato un acceso dibattito e scatenato un’ondata di reazioni sui social. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, la Pellegrini si ritrova nuovamente al centro di una situazione mediatica e professionale inaspettata: una nuova polemica che rappresenta una stoccata difficile da digerire per la campionessa azzurra.

Federica Pellegrini nel mirino: dopo il caso Sinner esplode una nuova polemica

Altro che Jannik Sinner: la vera “batosta” per Federica Pellegrini è il tira e molla targato Rai, in cui rimasta al centro. L’ex nuotatrice, dopo essere stata tra le protagoniste più amate dell’edizione 2024 di Ballando con le Stelle, sembrava destinata a un ritorno in grande stile. Promossa al ruolo di inviata nella celebre “sala delle stelle” e pronta a prendere simbolicamente il posto di Paolo Belli – impegnato sul palco da ballo la prossima stagione – Pellegrini aveva accettato con entusiasmo. Ma all’ultimo momento, qualcosa si è inceppato.

Tutto sembrava già definito: la 37enne era entusiasta della nuova avventura, come anche la produzione, i contratti quasi firmati. Poi, l’improvvisa frenata. “Abbiamo scelto un’altra persona”, si è sentita dire la Divina. Nessuna spiegazione, nessuna motivazione ufficiale. Solo una decisione unilaterale che ha lasciato l’amaro in bocca.

Si pensava che a complicare il quadro fosse stato l’annuncio dell’ingresso nel cast di Filippo Magnini, ex storico di Pellegrini. Qualcuno ha ipotizzato che fosse stato proprio questo il nodo della discordia, ma la smentita è arrivata puntuale. A parlare è stato il giornalista Gabriele Parpiglia: nessun “aut-aut” da parte della campionessa, che anzi avrebbe rassicurato la produzione sul fatto di non avere alcun problema con la presenza del collega.

Non è la prima volta che la Rai si sfila all’ultimo momento. Solo pochi mesi fa, Pellegrini era attesa tra gli ospiti della nuova stagione di Belve, il format di Francesca Fagnani. Anche lì, annuncio in grande stile e poi il silenzio: contatti interrotti improvvisamente e sostituzione con un altro volto, Sonia Bruganelli. Un altro episodio che contribuisce a un certo clima di incertezza intorno alla figura della campionessa olimpica nei palinsesti Rai.

Nonostante lo sgarbo, Milly Carlucci ha scelto di ricucire il rapporto, invitando comunque Pellegrini come “ballerina per una notte” nella prossima edizione del programma. Un gesto distensivo, ma che non cancella del tutto il senso di occasione sfumata.