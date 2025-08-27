SPORTITALIA non vi lascia soli nemmeno per un istante anche in questa sessione di calciomercato. Seguite insieme a noi le trattative e le ufficialità di questo martedì 26 agosto. Manca una settimana dalla fine della sessione estiva, che terminerà lunedì 1° settembre.

OGGI

00.13 Esclusiva: Donnarumma, va avanti la trattativa tra ManchesterCity e PSG. Il contratto offerto dagli inglesi (disposti a prenderlo anche a zero, ma fiduciosi di chiudere nei prossimi giorni) è un quinquennale da 16 milioni a salire più bonus per ogni stagione. Così il nostro Alfredo Pedullà.

22:00 Alfredo Pedullà: “ La Salernitana cerca un grande attaccante per restituire un po’ di entusiasmo a un ambiente depresso dopo la retrocessione. L’obiettivo è Facundo Lescano, il club granata ha intenzione di fare una grande offerta per convincere l’Avellino, la trattativa è già stata impostata ma va chiusa. Gli irpini si stanno cautelando e cercano un sostituto: piace molto Luca Pandolfi, classe 1998 di proprietà del Cittadella. L’Avellino vuole avere la certezza di prendere Pandofi, e ci sta lavorando, per liberare Lescano”.



20.20 Il tentativo della Juventus per Zhegrova del Lille sta entrando nella sua fase più concreta. I bianconeri spingono per velocizzare il capitolo uscite, e provare il sorpasso nei confronti del Marsiglia. Così in esclusiva il nostro Gianluigi Longari.

19:49 ESCLUSIVA SI Milan, tentativo in corso per Adrien Rabiot: è una richiesta esplicita di Massimiliano Allegri.

19:28 ESCLUSIVA: il Parma torna forte su Oristanio.

17:36 Verona, fatta per l’attaccante Orban: 500 mila euro per il prestito, diritto di riscatto a 8 milioni

17.33 Tomas Palacios si trasferisce al Santos. Cessione ormai formalizzata in casa Inter: l’operazione si concretizza in prestito gratuito di una stagione con diritto di riscatto fissato a dieci milioni di euro. Non è finita qui, però: qualora il club brasiliano decidesse di acquistarlo a titolo definitivo nel 2026, il club nerazzurro a quel punto vanterebbe il 30% sull’eventuale futura rivendita.

15.30 Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Gianluigi Longari, il Nottingham Forest avrebbe mostrato interesse per Nicolò Savona della Juventus. Per il terzino l’offerta del club inglese sarebbe di circa 12 milioni. La richiesta bianconera di circa 5 milioni in più.

14.45 Longari: “Il Barcellona non ha nel propri piani il sacrificio di Fermin Lopez anche se l’interesse del Chelsea svelato da sport è molto concreto. Tra le squadre interessate a Hector Fort avanza concretamente il Mallorca nelle ultime ore”.

14:35 Piccoli si presenta da nuovo giocatore della Fiorentina: “La trattativa è partita dopo la fine della stagione col Cagliari, quando il mio procuratore mi ha detto della Fiorentina ero molto contento. E quando le cose stavano per concretizzarsi ho spinto anche io, Firenze è piazza importante in cui sono passati giocatori forti: è un privilegio per me essere qui. A Cagliari ho lasciato un pezzo di cuore, mi hanno trattato benissimo e se ho fatto un passo in più nella carriera è anche merito loro. D’altro canto speravo nei tre punti… Però la Fiorentina è giovane e ambiziosa, bisogna spingere al massimo ogni giorno”.

14.30 Adam Buksa è un nuovo attaccante dell’Udinese. Il polacco ha firmato fino al 2029

14:25 Zortea si presenta da nuovo calciatore del Bologna: “È stato tutto molto rapido. Appena ho saputo dell’interesse del Bologna ho chiesto subito al mio agente di trovare un accordo. È stato molto semplice. Il Bologna è una delle migliori squadre in Italia negli ultimi due anni e avevo bisogno di innalzare il mio livello”.

14:20 Borussia Dortmund, ora è ufficiale: Chukwuemeka lascia il Chelsea e firma fino al 2030

14.10 Pedullà: Esclusiva, il Pisa fa una proposta a Raul Albiol, svincolato, classe 1985! E piace molto un altro difensore centrale, il colombiano Carlos Romana”.

13:20 Pedullà: “Nicolussi Caviglia: la Fiorentina sempre più convinta di avanzare, sarebbe l’alternativa a Fagioli”.

13:15 Bayer Leverkusen, accordo vicino per l’acquisto di Ezequiel Fernandez

13:10 Pedullà: “Stengs-Pisa ai dettagli: confermate le olandesi di due giorni fa”.

13:00 Pedullà: “La Fiorentina non ha mai aperto per Fortini a qualsiasi tipo di formula. Il Torino dovrà battere altre strade. Lamptey può arrivare a prescindere, trattativa in corso”.

12:20 Pedullà: “La Fiorentina sta seguendo con molta attenzione il difensore Lindelof, svincolatosi dal Manchester United, ha fatto un’offerta importante ma c’è la concorrenza di Everton e Brentford”.

12:15 Longari: “C’è mercato per l’attaccante del Genoa Vitinha. Sul portoghese c’è stato un sondaggio da parte del Psv Eindhoven”.

11:40 Pedullà: “Nicolussi Caviglia, dopo una fase di stand-by ora la Fiorentina lo valuta con forza. E non dipende da Mandragora, sarebbe un’aggiunta in più per il centrocampo”.

11:20 L’allenatore Kovac rinnova con il Borussia Dortmund

11:00 Pedullà: “Verona a sorpresa. Blitz per il difensore centrale Armel BellaKotchap, classe 2001, in arrivo dal Southampton”.

10:30 Il calciatore Nikola Štulić arriverà oggi nel primo pomeriggio con un volo privato per poi svolgere le visite mediche a Lecce

10:20 L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver perfezionato il tesseramento del calciatore Nemanja Matić fino al 30 giugno 2026, con rinnovo automatico per la stagione successiva al verificarsi di determinate condizioni contrattuali.

8:00 Pedullà: “Piero Ausilio deciderà con calma il suo futuro. Rispetto a quanto anticipato il 9 agosto da Gianluigi Longari, possiamo aggiungere che l’Al Hilal ha intenzione di fare sul serio e aspetterà con calma le riflessioni dello storico direttore sportivo dell’Inter. L’offerta è importante, da circa 5 milioni a stagione più bonus. E l’Al Hilal prenderebbe anche Dario Baccin, vice di Ausilio, e anche in questo caso il pressing è salito nelle ultime ore. Ora c’è da completare il mercato nerazzurro, poi ci sarà tempo per pensare al futuro con gli arabi pronti alla svolta per consentire a Simone Inzaghi di tornare a lavorare con i suoi vecchi dirigenti”.

00.10 Pedullà: “L’Udinese insiste per Zanoli e non si può escludere che possa andare lo stesso in Friuli, anche se il Napoli dovesse decidere definitivamente di non affondare per Juanlu Sanchez, come sta accadendo in queste ore. Non è stata ancora presa una decisione, il Napoli valuterà e poi scioglierà le riserve. In questo caso sarebbe Mazzocchi a restare alla corte di Conte pur avendo un paio di proposte dalla Serie A”.

00.00 Pedullà: “Federico Barba, difensore centrale svincolato, lascerà l’Italia malgrado le proposte di Avellino e Bari che non hanno portato agli accordi. L’ex Pisa è ormai a un passo da un club indonesiano, Barba ha fatto una scelta definitiva per una totale inversione rispetto alla sua carriera, mancano soltanto gli ultimi dettagli”.

IERI

23:30 Pedullà: “Kolo Muani: dentro o fuori. Per la Juve più dentro che fuori, è la priorità, al punto che il club ha intenzione di presentare una nuova offerta. Dovrebbe funzionare così: circa 10 milioni per il prestito oneroso milioni, circa 50 per l’obbligo. La Juventus sperava di chiudere già una settimana fa per una cifra inferiore, ma all’improvviso – come già raccontato – i francesi hanno alzato l’asticella quando si pensava di essere a un passo dagli accordi. Adesso la Juventus ha intenzione di rilanciare per arrivare alla definizione, all’interno di una situazione scollegata da Vlahovic. Fin qui Kolo Muani mai ha aperto ad altre soluzioni, aspetta solo che la Juventus trovi tutti gli accordi”.

23.05 Massara è a Londra: suggestione o 2006? Oppure… Incontrerà l’agente di Sancho e George. Così in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà.

19:30 Longari: “Un solo nome al comando delle gerarchie del Napoli dopo la svolta rivelata a sorpresa lunedì scorso. Rasmus Højlund è il prescelto dei partenopei, unico nome su tutti quelli fatti e Manna sta provando a chiudere. Il danese apre totalmente al Napoli che lavora a chiudere il prestito con diritto di ricatto condizionato con il Manchester United”.