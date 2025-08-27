Pedullà: “Allegri insiste (quattro giorni dopo) per Rabiot al Milan. Ma i costi…”

Alfredo Pedullà sul Milan: “Max Allegri vuole Adrien Rabiot. Tutto questo in previsione di un’uscita a centrocampo, Musah indiziato, ma anche nel caso in cui non dovesse verificarsi. Perché gli serve una mezzala con quelle caratteristiche, capace di inserirsi per dare un cambio di passo a quel reparto. Cinque giorni fa, era il 25 agosto, vi avevamo anticipato il sondaggio Napoli ma senza dimenticare il Milan che infatti ci ha ripensato concretamente nelle ultime ore. Rabiot è in rotta di collisione con l’Olympique Marsiglia, ma il rapporto con i francesi è tutto da chiarire in attesa di una decisione definitiva. Occhio ai costi che per il Milan sono fuori budget (come per Vlahovic) e bisognerebbe fare un’inversione rispetto alle abitudini e al tetto imposto in tale senso. Parliamo di una base minima di ingaggio di 5,5-6 milioni a stagione, poi ci sono le commissioni. Ma anche una riflessione: se il Milan vuole fare un salto di qualità, il discorso vale a maggior ragione per Valhovic, deve rivisitare il tetto messo per certe operazioni e abbattere quel muro come minimo facendo qualche eccezione. Non c’è più molto tempo, anzi ne è stato sprecato troppo. Soprattutto: per il centrocampista come per l’attaccante il Milan sta battendo strade alternative rispetto alle richieste di Allegri”.

23.15 Pedullà: “Napoli-Hojlund, domani il giorno per definire tutti i dettagli”.

23.10 Pedullà: “Mainoo-Napoli, il contatto c’è stato ma senza profondità, fin qui semplice richiesta di informazioni”

23.07 Pedullà: “Bennacer-Bologna da domani può diventare una cosa seria. Il Milan ha provato per Fabbian ma per il Bologna resta incedibile”.

23.02 Pedullà: “Pressing del Modena per l’attaccante De Luca in uscita dalla Carrarese”.

23.00 Longari: “La Roma cerca un esterno sinistro. Oltre alla pista Tsimikas del Liverpool vengono sondate delle soluzioni alternative. Una delle piste più gradite da Massara porta a Jaouen Hadjam dello Young Boys”.

22.50 Pedullà: Kostas Tsimikas e la Roma: alle spalle una giornata positiva. Ci sono stati colloqui approfonditi tra l’agente del calciatore e il Liverpool per il terzino classe 1996 considerato un esubero. E per la prima volta si è registrata un’apertura sul prestito con diritto di riscatto, probabilmente anche sul prestito secco, dopo il no dei giorni scorsi. Non siamo ai dettagli, bisogna lavorarci, ma oggi è stata una giornata proficua che avvicina Tsimikas alla Roma.

21.30 Longari: “Milan, per la difesa il preferito è Kim del Bayern Monaco che però ha un ingaggio molto alto. I rossoneri valutano anche piani alternativi e meno costosi”