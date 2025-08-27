Sinner, sorpresa all’US Open: l’annuncio sbalordisce

Gli US Open hanno aperto i battenti da poco, ma Sinner ha già deciso di stupire tutto con un annuncio sbalorditivo: tutti i fan sono col fiato sospeso.

Da quasi 65 settimane è il numero uno del mondo e inevitabilmente ogni gesto, dentro e fuori dal campo, finisce sotto la lente d’ingrandimento. Jannik Sinner è diventato il volto del tennis italiano, un simbolo capace di dividere e unire, di far discutere e sognare allo stesso tempo. Un 2025 da montagne russe lo ha visto protagonista di momenti indimenticabili e di episodi controversi: dagli Australian Open al caso Clostebol, passando per il trionfo a Wimbledon, fino alla finale di Cincinnati persa in modo amaro contro Carlos Alcaraz, per via di un malessere che lo ha costretto al ritiro. In mezzo, la consacrazione definitiva con il suo team, tanto che qualcuno ha parlato di “matrimonio sportivo” con Darren Cahill, guida tecnica che ha plasmato il talento altoatesino.

Ma anche la pressione continua, tipica di chi si trova in cima al ranking ATP, e che a New York dovrà difendere i 2000 punti conquistati dodici mesi fa. Un’impresa non semplice, soprattutto con un rivale come Alcaraz pronto ad approfittarne. Non solo tennis, però. La parabola di Sinner in questi mesi ha avuto riflessi anche sulla sua vita privata, spesso finita al centro di indiscrezioni e chiacchiere. Prima i tabloid si erano scatenati con la relazione con la collega Anna Kalinskaya, oggi chiusa, poi è stata la volta della modella Laila Hasanovic, presenza silenziosa ma costante accanto al campione. Una vicenda che ha alimentato il gossip e che ora ha trovato la sua conferma più attesa.

“Sono innamorato”: la confessione di Sinner spiazza gli US Open

Dopo settimane di voci e fotografie rubate, lo stesso Jannik Sinner ha rotto il silenzio. In una rara intervista sulla sua vita privata, rilasciata al Corriere della Sera, il campione azzurro ha ammesso: “Sono innamorato ma non ne voglio parlare”. Una dichiarazione secca, arrivata quasi a sorpresa da un ragazzo che ha sempre preferito lasciare che fosse il campo a raccontare la sua storia. Gli indizi però non lasciano spazio a dubbi: accanto a Sinner c’è la danese Laila Hasanovic, classe 2000, modella di origini bosniache ed ex compagna di Mick Schumacher e dell’attaccante Jonas Wind. La relazione con Sinner sarebbe nata all’inizio dell’estate, poco dopo la rottura tra Laila e il pilota tedesco. Da allora i due sono stati avvistati insieme a Roma, Parigi, Londra e persino in vacanza in Sardegna, sempre lontano dai riflettori ma con la complicità evidente di chi sta vivendo una fase speciale.

Riservata e poco incline alle esposizioni mediatiche, la Hasanovic sui social preferisce continuare a condividere soltanto il proprio lavoro, senza riferimenti diretti alla nuova storia. Un atteggiamento che sembra sposarsi alla perfezione con quello di Sinner, deciso a proteggere la propria sfera intima mentre affronta il momento più importante della sua carriera. Per ora, l’unica certezza è che il numero uno del mondo si prepara a vivere un US Open cruciale non solo per il futuro del tennis italiano, ma anche per la sua posizione nel ranking. Con un amore nuovo al fianco, però, Sinner sembra affrontare il peso della pressione con una serenità diversa.