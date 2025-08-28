Champions League 2025/2026, la finale sarà alle ore 18

Importante novità sulla prossima Champions League: l’ultimo atto della massima competizione europea, infatti, si giocherà alle 18. Questo per abbracciare un pubblico globale più ampio.

Tutto pronto per la nuova Champions League. Oggi si svolgerà a Monaco dalle 18 il sorteggio con l’Inter, finalista perdente nel 2024-2025, in prima fascia, Juventus e Atalanta in seconda e Napoli in terza. Queste tutte le fasce.

LE FASCE PRIMA DEL SORTEGGIO DELLA CHAMPIONS

POT 1:

PSG (Francia)

Real Madrid (Spagna)

Manchester City (Inghilterra)

Bayern Monaco (Germania)

Liverpool (Inghilterra)

Inter (Italia)

Chelsea (Inghilterra)

Borussia Dortmund (Germania)

Barcellona (Spagna)

POT 2:

Arsenal (Inghilterra)

Bayer Leverkusen (Germania)

Atletico Madrid (Spagna)

Benfica (Portogallo)

Atalanta (Italia)

Villarreal (Spagna)

Juventus (Italia)

Eintracht Francoforte (Germania)

Club Brugge (Belgio)

POT 3:

Tottenham (Inghilterra)

PSV Eindhoven (Olanda)

Ajax (Olanda)

Napoli (Italia)

Sporting CP (Portogallo)

Olympiacos (Grecia)

Slavia Praga (Repubblica Ceca)

Bodo/Glimt (Norvegia)

Marsiglia (Francia)

POT 4:

Copenaghen (Danimarca)

Monaco (Francia)

Galatasaray (Turchia)

Union SG (Belgio)

Qarabag (Azerbaigian)

Athletic Club (Spagna)

Newcastle (Inghilterra)

Pafos (Cipro)

Kairat Almaty (Kazakistan)

Tutte le trattative

OGGI

00.10 Pedullà: “Bisognava aspettare solo il via libera di Pietro Comuzzo per poter parlare di trattativa tra Fiorentina e Al Hilal, altrimenti avremmo perso soltanto tempo. Infatti, l’apertura non c’è stata, quindi non c’è stata un negoziazione tra i due club. Possiamo aggiungere qualche retroscena, ovvero almeno due telefonate di Simone Inzaghi che è andato in pressing ma poi ha intuitivo che sarebbe stata una partita persa. L’Al Hilal avrebbe offerto 35 milioni più 2 o 3 di bonus, una cifra che chiaramente la Fiorentina avrebbe accettato ma ha lasciato a Comuzzo qualsiasi decisione. L’ingaggio sarebbe stato di 5 milioni più bonus a salire, non male per un 2005 che all’inizio della sua avventura viola guadagnava 35mila euro prima di un adeguamento comunque a distanze siderali rispetto a quanto aveva proposto l’Al Hilal. Ma ogni tanto, per fortuna, i soldi – tantissimi soldi – lasciano spazio ad altre riflessioni”.