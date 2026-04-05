Napoli, la promessa di De Laurentiis: “Gestione virtuosa e competitivi ai massimi livelli”

Un annuncio importante da parte del numero uno partenopeo: Aurelio De Laurentiis allo scoperto sull’account ufficiale del Napoli a un giorno dalla super sfida del Maradona contro i Rossoneri di Max Allegri.

In una stagione segnata da infortuni e situazione particolari come il mancato ritorno di Lukaku a Castel Volturno, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha voluto mandare un messaggio a tutto il popolo azzurro in un giorno importante come quello di Pasqua. Domani sera la squadra allenata da Antonio Conte è impegnata in casa contro il Milan e avrà l’obiettivo di ridurre ulteriormente il gap con la prima posizione occupata dall’Inter, distante al momento 7 lunghezze e con i nerazzurri che ospiteranno questa sera la Roma a San Siro.

Il messaggio di Pasqua del presidente del Napoli De Laurentiis

“Buona Pasqua ai nostri meravigliosi sostenitori, ai calciatori, allo staff tecnico, ai dirigenti, ai dipendenti e ai collaboratori del Napoli e della Filmauro, e alle loro famiglie. Una Santa Pasqua che ricorre in un momento drammatico a causa delle guerre in corso e delle loro conseguenze sulle persone direttamente coinvolte, ma anche sulle ripercussioni economiche che dovremo affrontare”.

Buona Pasqua ai nostri meravigliosi sostenitori, ai calciatori, allo staff tecnico, ai dirigenti, ai dipendenti e ai collaboratori del Napoli e della Filmauro, e alle loro famiglie.

Una Santa Pasqua che ricorre in un momento drammatico a causa delle guerre in corso e delle loro… — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 4, 2026

Poi aggiunge: “Ai nostri tifosi posso, però, assicurare che la nostra gestione continuerà a essere virtuosa per consentirci di restare competitivi ai massimi livelli, come abbiamo sempre fatto da quando ho rilevato il Napoli. Le partite e l’andamento di una stagione possono essere condizionati da fattori imprevedibili, ma ciò che importa è la continuità che abbiamo sempre avuto. Posso promettere che la manterremo. Forza Napoli Sempre!”.