Home » Calcio » Napoli, la promessa di De Laurentiis: “Gestione virtuosa e competitivi ai massimi livelli”

Napoli, la promessa di De Laurentiis: “Gestione virtuosa e competitivi ai massimi livelli”

di

Un annuncio importante da parte del numero uno partenopeo: Aurelio De Laurentiis allo scoperto sull’account ufficiale del Napoli a un giorno dalla super sfida del Maradona contro i Rossoneri di Max Allegri.

In una stagione segnata da infortuni e situazione particolari come il mancato ritorno di Lukaku a Castel Volturno, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha voluto mandare un messaggio a tutto il popolo azzurro in un giorno importante come quello di Pasqua. Domani sera la squadra allenata da Antonio Conte è impegnata in casa contro il Milan e avrà l’obiettivo di ridurre ulteriormente il gap con la prima posizione occupata dall’Inter, distante al momento 7 lunghezze e con i nerazzurri che ospiteranno questa sera la Roma a San Siro.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli
Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli

Il messaggio di Pasqua del presidente del Napoli De Laurentiis

“Buona Pasqua ai nostri meravigliosi sostenitori, ai calciatori, allo staff tecnico, ai dirigenti, ai dipendenti e ai collaboratori del Napoli e della Filmauro, e alle loro famiglie. Una Santa Pasqua che ricorre in un momento drammatico a causa delle guerre in corso e delle loro conseguenze sulle persone direttamente coinvolte, ma anche sulle ripercussioni economiche che dovremo affrontare”.

Poi aggiunge: “Ai nostri tifosi posso, però, assicurare che la nostra gestione continuerà a essere virtuosa per consentirci di restare competitivi ai massimi livelli, come abbiamo sempre fatto da quando ho rilevato il Napoli. Le partite e l’andamento di una stagione possono essere condizionati da fattori imprevedibili, ma ciò che importa è la continuità che abbiamo sempre avuto. Posso promettere che la manterremo. Forza Napoli Sempre!”.

Change privacy settings
×