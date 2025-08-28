Drammatico incidente durante la gara: ricoverati in ospedale

L’incidente capitato durante la gara ha suscitato tanta preoccupazione: due ricoveri in ospedale, come stanno ora.

I fan delle corse automobilistiche e motociclistiche sanno bene quanto sono importanti gli interventi tempestivi in caso di incidenti. Non è raro che durante le gare si verifichino situazioni che richiedano l’immediato soccorso e a volte anche il trasporto in ospedale. E’ proprio quanto accaduto a Rivarolo Mantovano, precisamente sulla pista da motocross MX del piccolo comune in provincia di Mantova.

Domenica 24 agosto l’elisoccorso è dovuto intervenire ben due volte nel giro di poche ore. In mattinata, precisamente alle ore 10:30, un bambino di 11 anni è rimasto coinvolto in un incidente sulla pista da motocross. L’automedica dell’ospedale di Asola è subito giunta sul posto: si è reso però necessario l’intervento dell’elisoccorso, arrivato da Brescia, sebbene l’undicenne sia rimasto sempre cosciente. Il bambino è stato poi ricoverato presso il pronto soccorso pediatrico degli Spedali Civili di Brescia.

Poco dopo l’elisoccorso – in questo caso da Parma – è dovuto intervenire nuovamente per soccorrere un uomo di 30 anni caduto dopo un salto. La persona ferita è stata ricoverata in codice giallo presso l’Ospedale Maggiore di Parma. Fortunatamente entrambi stanno bene e non hanno riportato grossi problemi in seguito alle cadute.

Incidente drammatico, tanta paura: ricoverati in ospedale

Per quanto riguarda il baby centauro, caduto dalla sella della moto durante una sessione di allenamento, la diagnosi è una forte distorsione alla caviglia. L’elisoccorso è quindi atterrato sul posto solo per la giovane età del bambino, residente a Solignano (Parma), dopo aver garantito le prime cure grazie all’intervento dei sanitari dell’ambulanza.

Il quarantenne, residente a Dossobuono (Verona), ha invece riportato un forte trauma cranico. Sul posto, oltre all’elisoccorso, sono giunti anche i carabinieri di Bozzolo (Mantova). Il responsabile dell’impianto sportivo ha poi fatto sapere che l’uomo è rimasto sempre vigile. La struttura di Rivarolo Mantovano, dove è presente la pista da motocross MX, ospita tante persone di tutte le età che si allenano regolarmente sul tracciato.

“In totale sulle nostre due piste ci sono al momento più di cento i motociclisti che si stanno allenando“, ha fatto sapere alla Gazzetta di Mantova il responsabile dell’impianto, che apre ogni domenica alle nove del mattino. L’auspicio è che episodi come questi possano accadere con sempre meno frequenza e che in situazioni di emergenza l’intervento dei sanitari sia sempre così celere.