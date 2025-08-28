LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: Nkunku-Milan domani le visite mediche. Torino, nel mirino Salah-Eddine della Roma

SPORTITALIA non vi lascia soli nemmeno per un istante anche in questa sessione di calciomercato. Seguite insieme a noi le trattative e le ufficialità di questo giovedì 28 agosto. Manca una settimana dalla fine della sessione estiva, che terminerà lunedì 1° settembre.

Tutte le trattative

17:53 Pedulla: Il Torino cerca un nuovo terzino sinistro: sfumato l’obiettivo Parisi, l’attenzione si concentra su Anass Salah-Eddine, classe 2002 in uscita dalla Roma. L’olandese ha altre offerte, ma ha dato l’ok ai granata. A breve è atteso un contatto diretto tra i club. La Roma, intanto, aspetta il via libera del Liverpool per Tsimikas prima di sbloccarne la cessione.

17:50 Christopher Nkunku arriverà questa notte a Milano, all’aeroporto di Linate. L’arrivo nel capoluogo lombardo è previsto per le 22:40. Domani il francese svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà alla società rossonera.

17.10 Il Verona ha annunciato d’aver trovato l’accordo per il rinnovo del portiere, Lorenzo Montipò. L’estremo difensore, nato a Novara nel ’96, ha prolungato il proprio contratto con il club gialloblù fino al 30 giugno 2028.

16.33 Rottura totale fra Valerio Verre e il Palermo: al giocatore oggi è stato negato l’accesso al centro sportivo rosanero.

16.15 Christopher Nkunku, le ultime da Alfredo Pedullà sul trasferimento al Milan: siamo ai dettagli prima delle visite mediche dell’attaccante in uscita dal Chelsea. Le cifre sono quelle anticipate ieri da Footmercato che aveva parlato di un’offerta tra i 30 e i 40 milioni. Con i bonus andremo oltre, visto che la base sarà di 37-38 milioni più 4-5 milioni di bonus legati al raggiungimento degli obiettivi personali e di club (per esempio la qualificazione in Champions). Nkunku è pronto per la sua prima avventura in Serie A con la maglia rossonera.

13:20 Cutrone al Parma: le visite mediche

13:00 Parma Calcio annuncia che Gaetano Oristanio è stato acquisito dal Venezia Football Club a titolo temporaneo con diritto di opzione. Con 62 partite disputate in Serie A nelle ultime due stagioni, 5 gol e 4 assist, Gaetano è un calciatore offensivo, che fa della versatilità di ruolo uno dei suoi grandi punti di forza, potendo ricoprire in campo varie posizioni fra centrocampo e attacco. Nell’ultima stagione ha dimostrato un talento puro, sapendo sfruttare la sua abilità nell’inserimento in area e sapendo anche aiutare i compagni di squadra con sacrificio e coraggio. Oggi Gaetano entra a far parte della Famiglia del Parma Calcio, pronto a vivere una stagione da protagonista!”

12.48 Longari: “Confermato il contatto tra Wolves e Genk per Tolu Arokodare. Il club britannico prepara la prima offerta per l’attaccante”.

12.22 Pedullà: “Bennacer, in giornata nuovi contatti con il Bologna. Ma il profilo è apprezzato anche da Tudor, vedremo eventuali margini con la Juventus”.

12.00 Pedullà: “Raul Albiol a meno di un passo dal Pisa, ormai siamo davvero agli ultimi dettagli. Una notizia che vi avevamo dato a sorpresa martedì scorso, una clamorosa svolta per il difensore centrale classe 1985 che in Italia è stato protagonista assoluto con il Napoli e che si è svincolato dal Villarrealnelle scorse settimane. Albiol ama l’Italia e ci tornerebbe di corsa, per questo motivo ha dato subito apertura e nella notte – come evidenziato con un tweet – c’è stato un summit in un albergo della Versilia che ha portato agli accordi. Un anno di contratto, eventuale opzione, il Pisa ormai sul punto di mettere a segno un colpo non preventivato. E con Albiol di sicuro la difesa avrà una guida di grande esperienza e personalità”.

11.20 Pedullà: “Il Milan si sta avvicinando a Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997, da tempo non più intoccabile per il Chelsea. Il club inglese ha sempre negato ipotesi di prestito. Ci aveva provato anche il Bayern, il prezzo del cartellino sta crollando ed è abbondantemente sotto i 50 milioni. Dall Francia parlavano di circa 30/40 milioni. Possibile che si vada oltre i 40 milioni bonus compresi, ma il Milan ha l’accordo con l’attaccante e buoni rapporti con i Blues. Ci sono le condizioni per andare in fondo. Nkunku può giocare da prima o da seconda punta. Il talento è fuori discussione anche se è stato spesso condizionato dagli infortuni, ma ha le caratteristiche richieste da Allegri. Per il tecnico, la scelta ideale sarebbe sarebbe Vlahovic. Vedremo se il Milan prenderà un altro attaccante, intanto si prepara a definire Nkunku: ultimi dettagli poi lo sbarco in Italia“.

00:45 Pedullà: “Albiol-Pisa, vertice notturno in un albergo della Versilia, nelle prossime ore altro summit per gli accordi definitivi”.

00.30 Pedullà: “Kastanos al Venezia può entrare nell’operazione Kiel Perez al Verona”.

00.10 Pedullà: “Bisognava aspettare solo il via libera di Pietro Comuzzo per poter parlare di trattativa tra Fiorentina e Al Hilal, altrimenti avremmo perso soltanto tempo. Infatti, l’apertura non c’è stata, quindi non c’è stata un negoziazione tra i due club. Possiamo aggiungere qualche retroscena, ovvero almeno due telefonate di Simone Inzaghi che è andato in pressing ma poi ha intuitivo che sarebbe stata una partita persa. L’Al Hilal avrebbe offerto 35 milioni più 2 o 3 di bonus, una cifra che chiaramente la Fiorentina avrebbe accettato ma ha lasciato a Comuzzo qualsiasi decisione. L’ingaggio sarebbe stato di 5 milioni più bonus a salire, non male per un 2005 che all’inizio della sua avventura viola guadagnava 35mila euro prima di un adeguamento comunque a distanze siderali rispetto a quanto aveva proposto l’Al Hilal. Ma ogni tanto, per fortuna, i soldi – tantissimi soldi – lasciano spazio ad altre riflessioni”.

IERI

23.47 Pedullà: “Roma, Tsimikas procede. Domani può arrivare il via libera”.

23.15 Pedullà: “Napoli-Hojlund, domani (oggi, ndr) il giorno per definire tutti i dettagli. Rasmus Hojlund è per distacco, ormai da dieci giorni, la prima scelta del Napoli. E il club azzurro adesso vuole procedere per chiudere tutti gli accordi. Domani è il giorno giusto per andare a dama con il Manchester United. Oggi è stato un giorno proficuo, di call e dialoghi no stop. Il Napoli è intenzionato ad accontentare gli inglesi sulla formula che prevede l’obbligo di riscatto in modo da regalare un nuovo attaccante ad Antonio Conte”.

23.15 Pedullà: “Allegri vuole Rabiot. Tutto questo in previsione di dell’uscita di Musah, ma anche nel caso in cui non dovesse verificarsi. Perché serve una mezzala capace di inserirsi per dare un cambio di passo. Cinque giorni fa, era il 25 agosto, avevamo anticipato il sondaggio del Napoli, senza dimenticare il Milan. I rossoneri stanno ripensando a Rabiot, che è in rotta con l’OM. Bisogna attendere una decisione definitiva e occhio ai costi. Per il Milan sono fuori budget (come Vlahovic) e bisognerebbe fare un’inversione rispetto alle abitudini. La base di ingaggio è di 5,5-6 milioni a stagione, poi ci sono le commissioni. Se il Milan vuole fare un salto di qualità, deve rivisitare il tetto messo salariale e abbatterlo facendo qualche eccezione. Non c’è più molto tempo, anzi ne è stato sprecato troppo. Per il centrocampista, il Milan sta battendo strade alternative rispetto alle richieste di Allegri”.