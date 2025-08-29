SI HD

Agli US Open cambia tutto, annuncio sconvolgente: “Ha bisogno d’aiuto”

di

L’ultimo annuncio durante gli US Open ha lasciato senza parole tutti gli appassionati di tennis: il grande amico vuole aiutarlo.

Come già accaduto a Wimbledon, anche agli US Open alcuni tra i principali tennisti del ranking ATP hanno dovuto cedere il passo nei primi turni. Nelle scorse ore è arrivata la notizia del ritiro di Jack Draper per il problema all’omero sinistro che lo aveva già costretto a saltare i Masters 1000 di Toronto e Cincinnati.

Racchetta e pallina da tennis sul campo in cemento
Agli US Open cambia tutto, annuncio sconvolgente: “Ha bisogno d’aiuto” – Sportitalia.it (Canva)

Fanno molto rumore anche la sconfitta di Casper Ruud, sconfitto in cinque set dal belga Raphael Collignon (numero 107 al mondo), e quella di Holger Rune, battuto al quinto set dal tedesco Struff. L’altra sorpresa è il ko del ceco Mensik con il qualificato francese Blanchet, anche qui in cinque set.

Ma la partita di cui si è parlato di più in questi primi giorni a Flushing Meadows è senza dubbio quella che ha visto Daniil Medvedev soccombere contro Benjamin Bonzi. Il russo sta vivendo un periodo molto negativo e lo ha confermato anche a New York, dove è stato eliminato al primo turno dal 29enne di Nimes.

US Open, l’annuncio spiazza i tifosi: nessuno se l’aspettava

Medvedev si è preso anche una valanga di critiche per quanto accaduto sul match point in favore di Bonzi. Il tennista moscovita si è pesantemente lamentato per l’ingresso in campo di un fotografo, cercando di aizzare il pubblico contro l’arbitro e il suo avversario. Uno stratagemma che ha consentito al russo di rientrare in partita, anche se poi al quinto set Bonzi è riuscito comunque a sconfiggerlo: Medvedev ha poi concluso la serata distruggendo la sua racchetta.

Daniil Medvedev
US Open, l’annuncio spiazza i tifosi: nessuno se l’aspettava – Sportitalia.it (Instagram Daniil Medvedev)

In mezzo a tante critiche c’è anche chi prova a tendere una mano a Medvedev. Lo fa il suo connazionale e grande amico Andy Rublev, che in un’intervista rilasciata a Tennis.com afferma di non essere la persona giusta per commentare quanto accaduto perché spesso il suo comportamento “non è un buon esempio“.

Tuttavia Rublev si dice disponibile ad aiutare Daniil: “È la sua vita. Se vuole cambiare e ha bisogno di aiuto, ha me, ha molti altri amici. Ha una famiglia che lo aiuterà… Questa è la sua vita, e queste sono le decisioni che deve prendere“. Parole senz’altro importanti per Medvedev in un momento davvero complicato per il vincitore degli US Open 2021: l’uscita al primo turno in questa edizione del torneo newyorkese lo farà scivolare fuori dalla top 20.

