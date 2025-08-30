Crollo Sinner, panico a New York: Alcaraz se la ride

Il gesto di Jannik Sinner agli US Open sta facendo preoccupare molto i suoi tifosi: è successo durante la partita.

Jannik Sinner è arrivato a New York in buona forma, sia dal punto di vista fisico che mentale. Qualche dubbio c’era, visto com’era andata a finire la finale del Masters 1000 di Cincinnati contro Carlos Alcaraz: dopo 20 minuti di gioco il numero uno al mondo, sotto 0-5, decise di ritirarsi per un malessere causato da un virus.

Fortunatamente Sinner ha totalmente smaltito il problema ed è sbarcato a Flushing Meadows con la voglia di bissare il successo dello scorso anno e mantenere il primato nella classifica ATP. Le prime partite sul cemento dei campi di New York hanno fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti i fan del campione italiano: Jannik sta bene ed è pronto ad andare a caccia del trofeo.

Tuttavia nel match del secondo turno degli US Open, vinto senza alcun problema da Sinner contro l’australiano Popyrin, più di qualcuno non ha potuto fare a meno di notare un momento in cui Jannik è parso in leggera difficoltà. Durante il secondo set Sinner e Popyrin hanno dato vita a uno scambio da 31 colpi che ha letteralmente sfinito l’altoatesino.

Crollo Sinner: Jannik piegato dalla fatica, fan preoccupati

Sinner si trovava avanti 3-2 nella seconda frazione e aveva il servizio a favore. Proprio in quello scambio, però, Jannik ha avuto la peggio, con Popyrin che ha potuto così giocarsi la palla del controbreak. Alla fine Sinner ha vinto il game e ha poi ottenuto anche il set, ma alla fine di quello scambio il 24enne di San Candido si è piegato su sé stesso, dando chiari segnali di stanchezza.

Sinner ha avuto bisogno di rifiatare, prendendosi un po’ di tempo prima di tornare a servire. Un episodio che un po’ preoccupato i suoi tantissimi tifosi, che per un attimo hanno rivissuto ciò che è accaduto a Cincinnati un paio di settimane fa. Per fortuna si è trattato solo di un momento: Jannik ha ripreso subito in mano il match e ha battuto nettamente il suo avversario con il punteggio di 6-3 6-2 6-2.

Nei prossimi match si capirà se quella accusata contro Popyrin è stata solo una fatica passeggera o se invece lo stato di forma non è ancora ottimale. Un aspetto che interessa anche Alcaraz: il murciano, vincendo gli US Open, scavalcherebbe Sinner al primo posto del ranking ATP.