SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Tennis » Crollo Sinner, panico a New York: Alcaraz se la ride

Crollo Sinner, panico a New York: Alcaraz se la ride

di

Il gesto di Jannik Sinner agli US Open sta facendo preoccupare molto i suoi tifosi: è successo durante la partita.

Jannik Sinner è arrivato a New York in buona forma, sia dal punto di vista fisico che mentale. Qualche dubbio c’era, visto com’era andata a finire la finale del Masters 1000 di Cincinnati contro Carlos Alcaraz: dopo 20 minuti di gioco il numero uno al mondo, sotto 0-5, decise di ritirarsi per un malessere causato da un virus.

Jannik Sinner
Crollo Sinner, panico a New York: Alcaraz se la ride – Sportitalia.it (Instagram Jannik Sinner)

Fortunatamente Sinner ha totalmente smaltito il problema ed è sbarcato a Flushing Meadows con la voglia di bissare il successo dello scorso anno e mantenere il primato nella classifica ATP. Le prime partite sul cemento dei campi di New York hanno fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti i fan del campione italiano: Jannik sta bene ed è pronto ad andare a caccia del trofeo.

Tuttavia nel match del secondo turno degli US Open, vinto senza alcun problema da Sinner contro l’australiano Popyrin, più di qualcuno non ha potuto fare a meno di notare un momento in cui Jannik è parso in leggera difficoltà. Durante il secondo set Sinner e Popyrin hanno dato vita a uno scambio da 31 colpi che ha letteralmente sfinito l’altoatesino.

Crollo Sinner: Jannik piegato dalla fatica, fan preoccupati

Sinner si trovava avanti 3-2 nella seconda frazione e aveva il servizio a favore. Proprio in quello scambio, però, Jannik ha avuto la peggio, con Popyrin che ha potuto così giocarsi la palla del controbreak. Alla fine Sinner ha vinto il game e ha poi ottenuto anche il set, ma alla fine di quello scambio il 24enne di San Candido si è piegato su sé stesso, dando chiari segnali di stanchezza.

Jannik Sinner
Crollo Sinner: Jannik piegato dalla fatica, fan preoccupati – Sportitalia.it (Screen Gazzetta TV)

Sinner ha avuto bisogno di rifiatare, prendendosi un po’ di tempo prima di tornare a servire. Un episodio che un po’ preoccupato i suoi tantissimi tifosi, che per un attimo hanno rivissuto ciò che è accaduto a Cincinnati un paio di settimane fa. Per fortuna si è trattato solo di un momento: Jannik ha ripreso subito in mano il match e ha battuto nettamente il suo avversario con il punteggio di 6-3 6-2 6-2.

Nei prossimi match si capirà se quella accusata contro Popyrin è stata solo una fatica passeggera o se invece lo stato di forma non è ancora ottimale. Un aspetto che interessa anche Alcaraz: il murciano, vincendo gli US Open, scavalcherebbe Sinner al primo posto del ranking ATP.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×