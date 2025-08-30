LeBron James, la rivelazione: spende 80mila euro l’anno per un motivo incredibile

LeBron James deve affrontare una spesa enorme per un motivo ben preciso: solo così riesce a mantenersi a certi livelli.

LeBron James è pronto a cominciare la sua 23esima stagione in NBA. Il fenomeno di Akron scenderà ancora una volta in campo con la canotta dei Lakers, come nelle precedenti sette stagioni: la più bella è senza dubbio quella del 2020, culminata con la vittoria dell’anello, il quarto personale per LBJ dopo i due successi con Miami (2012 e 2013) e il trionfo con Cleveland nel 2016.

Nelle scorse settimane il nome di LeBron è stato inserito in qualche ipotetico scambio di mercato. Golden State, stando ai rumors, aveva proposto Jimmy Butler o il giovane Jonathan Kuminga pur di arrivare all’ala quarantenne. La franchigia gialloviola ha rassicurato tutti i propri tifosi: LeBron non ha mai chiesto di essere ceduto, pertanto anche nella prossima stagione sarà la stella principale dei Lakers.

Sempre di recente si è parlato molto di LeBron anche per un altro aspetto. Sui social sono infatti circolate foto del campionissimo statunitense che mostrano le condizioni tutt’altro che ottimali dei suoi piedi. In particolare nell’immagine si può notare come le dita dei piedi siano molto storte, specialmente il mignolo e l’alluce.

LeBron, spesa da capogiro: così ha risolto il problema

Successivamente è emerso che la foto risale al 2013 durante una camminata in spiaggia: i piedi di LeBron mostravano quindi i segni delle tante battaglie sul parquet. Da quello scatto sono passati 12 anni: un periodo molto lungo in cui il fenomeno dei Lakers è intervenuto per risolvere il problema, arrivando a spendere anche un bel po’ di soldi.

LeBron James ha dovuto infatti ricorrere alle cure di un podologo con cadenza quasi quotidiana: solo in questo modo il vincitore di 4 anelli NBA ha potuto mantenersi ai livelli più alti. Le indiscrezioni rivelano che LBJ spende la bellezza di settemila dollari al mese (circa 6.500 euro): in un anno l’esborso complessivo è di circa 80.000 dollari, vale a dire circa 68.500 euro.

Sempre secondo i rumors i vari infortuni a caviglie e piedi hanno causato problemi ancora più grossi al piede sinistro dell’ala quarantenne, finora mai comparso nelle foto. Il fatto che LeBron James decida di investire tutto questo denaro nella cura dei suoi piedi dimostra che anche a 40 anni ha ancora la determinazione necessaria per provare a essere il migliore.