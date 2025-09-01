Ultime ore prima della porta: Napoli regna, Milan muoviti. Juve e Inter, mercato transitorio

Alle ore 20 si chiuderà la porta del calciomercato e qualcuno resterà con il cerino in mano. Il rischio più grande è del Milan. Non è detto che si bruci ma il rischio, a poche ore dal gong, è elevato. Tra cessioni ed entrate di prestigio, il tempo è poco e i soldi ancora meno. Tanta confusione, forse troppa anche nelle parole di Tare sul cambio modulo e sull’attacco ai calciatori in rosa. Un isterismo non giustificato alla seconda di campionato. A Casa Milan erano partiti bene, con idee chiare e condivise. Poi il “dramma”. Calciatori presi e bocciati. Ad altri visite mediche fatte fare davanti le telecamere e rispediti in Patria. Rischia di essere un mercato incompiuto. Eppure un pizzico di ottimismo per questo lunedì di fine mercato e di fine estate vogliamo tenerlo per il Milan.



Per la Juventus e per l’Inter è stato un mercato transitorio. Qualche colpo sparato, certo, ma non ci sono stati gli affondi previsti a giugno. Incompiuto per la Juve che rischia di chiudere senza aver risolto il caso Vlahovic. Un caso più economico che tecnico ma di questi tempi pesa molto anche il fattore cash. Incompiuto per l’Inter che prende giocatori di enorme valore e perfetti per la linea politica societaria ma che fa sfumare due colpi da 90 come Lookman e Leoni. Se per il nigeriano, i dirigenti dell’Inter hanno sbagliato tutta la gestione affidandosi ai procuratori del calciatore, per Leoni hanno rallentato quando invece c’era da accelerare. Errori che l’Inter oggi paga a livello di immagine ma in futuro potrà pagare anche a livello tecnico. La squadra di Chivu resta tra le favorite per lo scudetto anche senza i colpi da 90. Questo lunedì rischia di essere di passaggio per Marotta e Ausilio. Voto 10 al mercato del Napoli. Poco cinema, questa volta, e tanta concretezza. La linea Conte passa su tutto. I big che arrivano dalla Premier e anche i tappa buchi arrivano dallo United; questo ti fa capire la grandezza del club e della squadra.

La tegola Lukaku si abbatte su Antonio che, però, rimedia sull’attaccante dello United che era il secondo obiettivo del Milan. Napoli bene anche nelle uscite. Se il mercato regala delle indicazioni, allora, la griglia scudetto è Napoli- Inter- Roma- Juve- Milan. Non si offenda Pioli se non inseriamo la viola in corsa scudetto e Champions. Sessione da incubo per la Lazio e Sarri. Se oggi accontentano in qualcosa Gasperini la Roma potrà essere la grande forza del campionato mentre l’Atalanta con l’arrivo di Juric ha cannato il post Gasp che rischia di ridersela bellamente sotto i baffi.