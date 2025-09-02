Alex Zanardi, commozione inevitabile: lacrime anche per Leclerc

I fan di Charles Leclerc e Alex Zanardi non hanno potuto trattenere le lacrime: nessuno si immaginava qualcosa di simile.

Il Gran Premio d’Olanda si è concluso con un risultato disastroso per la Ferrari. La scuderia di Maranello ha pagato dazio in tutto il weekend e alla fine non ha portato a casa nemmeno un punto. Le parole di Charles Leclerc nel post gara sono fin troppo chiare: per la Rossa è stata una “gara da dimenticare” in un weekend difficile che si è concluso “nel peggiore dei modi“.

Eppure la partenza del GP di Zandvoort aveva mostrato un Leclerc molto aggressivo e determinato. Prima dello scontro con Antonelli, che lo ha costretto al ritiro, il pilota di Monte Carlo era stato protagonista di una gara molto generosa. Leclerc ha anche messo a segno un sorpasso che per molti è già uno dei più belli del Mondiale.

Il ferrarista ha realizzato una manovra super completando il sorpasso ai danni di George Russell nonostante l’uscita fuori pista della sua SF-25. Proprio per questo aspetto in tanti hanno temuto che a Leclerc venisse inflitta una penalità durante la gara: fortunatamente l’investigazione da parte dei commissari non ha portato ad alcuna sanzione in griglia per il prossimo Gran Premio di Monza.

Lacrime Zanardi: il sorpasso è lo stesso, fan emozionati

Resta quindi una manovra eccezionale, nonostante un GP poi finito male. In tanti hanno paragonato il sorpasso di Leclerc a Russell a quelli altrettanto spettacolari di Valentino Rossi a Casey Stoner. Qualcuno che invece ha qualche anno in più ha messo a confronto la manovra del monegasco a Zandvoort con quella di un ex pilota di Formula 1 che è sempre nei cuori di tutti i fan.

Stiamo parlando di Alex Zanardi, che a Laguna Seca nel 1996 realizzò quello che ancora oggi viene chiamato ‘The Pass’. Sul circuito californiano il campione bolognese mise a segno un sorpasso fenomenale all’ultimo giro: Bryan Herta, in testa per la maggior parte della gara, venne beffato da Zanardi alla curva del Cavatappi.

La dinamica è davvero molto simile a quella vista domenica a Zandvoort. Zanardi infila Herta e poi finisce fuori pista, riuscendo però a controllare la vettura e rientrare sul tracciato davanti allo statunitense. Una manovra al limite che però ha permesso all’ex pilota di F1 di sorpassare Herta e tagliare il traguardo per primo.