Sinner-Alcaraz, cambia tutto: fuori dagli Us Open

Sono US Open che hanno già regalato sorprese inattese, questi del 2025. Per Sinner e Alcaraz ora cambia davvero tutto.

Gli US Open 2025 stanno regalando emozioni e colpi di scena a ripetizione. L’ultima prova Slam della stagione ha già visto cambiare volto più volte, con favoriti fuori strada e outsider capaci di strappare applausi e match inattesi. In pochi giorni il torneo ha perso due protagonisti attesi come Jack Draper e Ben Shelton: il britannico addirittura non è riuscito neanche a scendere in campo per il suo incontro, mentre l’americano ha dovuto alzare bandiera bianca per un problema alla spalla. Due assenze pesantissime che hanno inevitabilmente aperto spazi in un tabellone già complesso. Chi, invece, continua a recitare da protagonista è l’eterno Novak Djokovic. Il serbo ha domato Jan-Lennard Struff con una prestazione di forza ed esperienza, conquistando i quarti di finale e dimostrando che a 38 anni non ha alcuna intenzione di lasciare spazio senza combattere. Il 24 volte campione Slam ha dovuto stringere i denti per un fastidio alla schiena, ma ha ancora una volta mostrato la sua proverbiale capacità di adattarsi, resistere e colpire al momento giusto.

Un traguardo, quello dei quarti, che ha raggiunto anche Jannik Sinner, non senza patemi. L’altoatesino ha trovato sulla sua strada un avversario scomodo come Alexander Bublik, uno dei pochissimi in stagione a riuscire a batterlo (era accaduto sull’erba di Halle). A Flushing Meadows, però, Sinner ha saputo ribaltare la situazione. Il tabellone, però, resta insidioso e la strada verso la finale è tutt’altro che libera. Dall’altra parte, Carlos Alcaraz non ha ancora trovato ostacoli degni di nota. Lo spagnolo, fresco numero due al mondo, ha potuto approfittare di un percorso più agevole rispetto ai suoi rivali e ora si appresta a sfidare Jiri Lehecka, l’ultimo ostacolo prima di un’eventuale semifinale che tutti immaginano già epica.

Sinner, tabellone stravolto: fuori Zverev, nuove chance e nuovi rischi

La vera sorpresa, però, è arrivata l’altro ieri. Alexander Zverev, testa di serie numero tre e potenziale avversario diretto di Jannik Sinner in semifinale, è caduto contro Felix Auger-Aliassime, capace di imporsi in quattro set. Un risultato inatteso che ha cambiato radicalmente la fisionomia del tabellone. L’eliminazione del tedesco priva Sinner di uno dei rivali più accreditati, ma non significa certo che il cammino diventi improvvisamente in discesa. Per l’azzurro, infatti, l’ostacolo immediato rimane durissimo. Bublik, in formissima con una striscia di undici vittorie consecutive, aveva messo in difficoltà Sinner anche ad Halle. Stavolta, però, l’azzurro ha avuto l’occasione di prendersi una rivincita pesante, centrando un successo che lo porta dritto ai quarti.

Ora sarà un derby tutto italiano, visto che Lorenzo Musetti ha superato Jaume Munar, un avversario non irresistibile sul cemento newyorkese. Il tabellone dunque si apre, ma non troppo. Con Zverev fuori dai giochi, aumentano le probabilità di vedere un Sinner-Alcaraz in finale, il sogno di milioni di appassionati. Tuttavia, gli US Open hanno già dimostrato di essere il torneo dell’imprevedibile, dove ogni turno può cambiare completamente le carte in tavola. E se l’eliminazione del tedesco è stata un colpo di scena clamoroso, non è detto che sia l’ultimo di questa edizione.