Tragedia US Open, fatto fuori senza scrupoli

Agli US Open arriva l’eliminazione che scuote il ranking mondiale e rimette tutto in discussione, lasciando i tifosi increduli.

Gli US Open, torneo che da sempre regala emozioni e colpi di scena, non hanno certo deluso le aspettative nemmeno quest’anno. Lo Slam di New York è infatti una delle competizioni più affascinanti e imprevedibili dell’intero calendario tennistico.

Il cemento di Flushing Meadows ha la capacità di esaltare il talento dei campioni e allo stesso tempo di rivelarsi terreno scivoloso per chiunque, anche per i più forti. Basti pensare che proprio qui in passato si sono scritte pagine indimenticabili della storia di questo sport, con finali epiche, rimonte clamorose e cadute inaspettate che hanno ribaltato gerarchie consolidate.

Torneo finito per lui: gli US Open scuotono la classifica mondiale

Quest’edizione non fa eccezione e, anzi, sembra voler sottolineare ancora una volta quanto il tennis moderno viva di equilibri fragili, pronti a rompersi al primo passo falso. Non è un caso che proprio a New York spesso si decidano anche le sorti del ranking mondiale, con distacchi minimi che possono cambiare la carriera di un giocatore da una settimana all’altra. I riflettori, com’è ovvio, sono puntati su Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i due dominatori della scena attuale, ma dietro di loro la lotta per le posizioni di vertice resta serrata e ogni risultato può fare la differenza.

Eppure la notizia che arriva da Flushing Meadows ha spiazzato tutti: Alexander Zverev, numero tre del mondo e principale inseguitore della coppia Sinner-Alcaraz, è stato eliminato dagli US Open. Un colpo che pochi avrebbero pronosticato, soprattutto considerando lo stato di forma che il tedesco aveva mostrato negli ultimi mesi. Senza ombra di dubbio si tratta di una delle sorprese più pesanti di questa edizione, perché oltre al risultato sportivo apre scenari inattesi sul ranking ATP.

Zverev, infatti, ora rischia grosso. Il suo terzo posto nel mondo, fin qui difeso con costanza, non è più così sicuro. Taylor Fritz e Novak Djokovic, almeno dal punto di vista matematico, potrebbero scalzarlo nelle prossime settimane, approfittando proprio della sua prematura uscita da New York. È chiaro che tutto dipenderà dai risultati dei due, ma intanto la certezza granitica della top 3 si è incrinata e lo scenario potrebbe cambiare già al termine del torneo.

Sui social l’eliminazione del tennista ha fatto subito il giro del mondo, con commenti che oscillano tra l’incredulità e il dispiacere. In tanti vedevano in lui l’unico in grado di avvicinarsi concretamente a Sinner e Alcaraz, e invece la corsa si è fermata troppo presto. C’è chi lo considera un passo falso passeggero, chi invece teme che questa uscita anticipata possa pesare anche psicologicamente sulle prossime sfide.

Quel che è certo è che gli US Open, ancora una volta, si confermano il torneo delle sorprese. Il cemento americano non perdona e mette a nudo ogni fragilità. Per Zverev il sogno newyorkese svanisce, e con esso anche la sicurezza del terzo gradino del podio mondiale, ora più che mai conteso da avversari pronti ad approfittarne.