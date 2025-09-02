Us Open, Sinner nella bufera: Djokovic non ci sta

Jannik Sinner deve fare i conti con un attacco molto duro: è successo proprio durante gli US Open, c’entra anche Djokovic.

Jannik Sinner ha tantissimi fan e può contare anche su questo straordinario sostegno per superare le difficoltà che possono presentarsi durante i vari tornei. Tuttavia il numero 1 al mondo deve fare i conti anche con alcuni ‘haters’ che soprattutto sui social non mancano mai di attaccarlo su qualsiasi cosa.

Nel recente passato il 24enne di San Candido è stato preso di mira per la vicenda Clostebol e per la squalifica di tre mesi: i suoi critici sostengono infatti che avrebbe dovuto pagare molto di più. Ma non è solo questo aspetto a scatenare gli attacchi nei confronti di Jannik: anche durante i match vengono fatti notare alcuni suoi comportamenti che gli ‘haters’ definiscono antisportivi.

E’ accaduto di nuovo anche durante il match dei sedicesimi di finale degli US Open che ha visto Sinner sconfiggere Shapovalov non senza faticare. Il campione italiano ha battuto il canadese dopo aver perso il primo set e aver rischiato grosso anche nel terzo: Jannik è stato molto bravo a non perdere mai la concentrazione, riuscendo a riprendere in mano la gara e alla lunga avere la meglio.

Bufera Sinner: è successo agli US Open, che bordata

Tuttavia su X è scoppiata la bufera per un gesto di Sinner che ha fatto arrabbiare un fan di Djokovic. L’utente ‘Laura Reevi’ fa notare che Jannik si è cambiato le scarpe mentre Shapovalov stava servendo sul 40-40: l’insulto nei confronti del vincitore di Wimbledon 2025 – “Bas**rdo” – è molto pesante.

Molto spesso è proprio Nole ad essere preso di mira per quelli che in molti definiscono ‘timeout strategici’: secondo tanti, infatti, alcuni ‘medical timeout’ chiamati dal campionissimo serbo durante i momenti di difficoltà nei match farebbero parte di una tattica. Non è chiaramente il caso di Sinner, che nella situazione menzionata dall’account X ha invece dovuto necessariamente interrompere il gioco perché si sono rotti i lacci delle scarpe.

“Come se uno potesse giocare con una scarpa mollata completamente ed irrimediabilmente dato il laccio strappato completamente ed inquadrato fino quasi dentro la scarpa… Potevi risparmiartelo sto commento“, si legge in una delle risposte al post. Un altro utente sottolinea che ovviamente si possono cambiare le scarpe durante la partita se si verificano problemi come appunto la rottura dei lacci: “E’ questione di sicurezza“.