Ferrari senza speranze, verdetto terribile per Hamilton: “È tragico”

La Ferrari sembra senza speranza con Hamilton, arriva una sentenza amara per il campione britannico che non lascia dubbi.

La stagione della Ferrari non sta andando secondo i piani, questo è ormai evidente. Il Cavallino Rampante, tra alti e bassi, continua a inseguire soluzioni che possano dare continuità a un progetto che fatica a decollare.

Infatti, mentre gli altri top team sembrano avere imboccato una strada più chiara, a Maranello si vive con la sensazione di dover sempre rincorrere, di non essere mai davvero al passo con la concorrenza e ora ci si mette anche Hamilton.

Ferrari e Hamilton qualcosa non va

Il sette volte campione del mondo, infatti, dovrà scontare una penalità pesante nel prossimo Gran Premio, quello di Monza. Una pista che da sempre fa battere il cuore dei tifosi italiani e che sarebbe stata la cornice ideale per un ritorno d’immagine importante, si trasforma invece in un terreno minato. Hamilton scatterà con cinque posizioni in meno sulla griglia di partenza, un handicap dovuto a due episodi che non sono passati inosservati: eccesso di velocità in pit lane e infrazione sotto bandiera gialla. Errori banali, verrebbe da dire, ma che a questo livello pesano come macigni.

Non a caso, le critiche non si sono fatte attendere. L’ex pilota Ralf Schumacher, oggi voce autorevole su Sky Deutschland, non ha risparmiato giudizi durissimi dopo il GP d’Olanda. “Nel gergo dei piloti questo lo chiameremmo un errore da prima elementare, non si fa. Anche io sto diventando perplesso nei suoi riguardi, perché da un lato penso che possa farcela, ma dall’altro sembra essere sotto una pressione enorme, e spesso ci si mette da solo”. Parole che risuonano come un campanello d’allarme, perché se a pronunciarle è un ex protagonista del Circus, significa che la percezione di un Hamilton meno lucido è ormai diffusa.

Senza ombra di dubbio, Monza diventa così una prova cruciale non solo dal punto di vista sportivo, ma anche simbolico. I tifosi italiani aspettavano con ansia l’arrivo di Hamilton in Ferrari, ma il presente mostra un pilota che fatica a mantenere la calma e a gestire la pressione. Non è la prima volta, certo, ma l’impressione è che ogni errore venga ingigantito dal peso delle aspettative. E in Formula 1, si sa, la linea tra la gloria e la delusione è sottilissima.

Hamilton dovrà ritrovare serenità e concentrazione per affrontare la nuova sfida. La Ferrari ha bisogno di un leader, non solo di un campione dal palmares immenso. E il tempo, in questo caso, non aspetta: ogni gara è una sentenza.