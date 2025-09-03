Tragico lutto per il tennis italiano: aveva solo 39 anni

E’ venuta a mancare a soli 39 anni lasciando tutti nello sconforto: il male se l’è portata a via, il mondo del tennis è in lacrime.

Il tennis italiano deve fare i conti con un lutto terribile. La notizia è circolata nelle scorse ore e ha gettato nello sconforto tutti coloro che avevano avuto modo di conoscerla e apprezzarne le infinite qualità, sia sul piano sportivo che su quello umano. La malattia se l’è portata via a soli 39 anni, lasciando familiari e amici avvolti da un grande dolore.

Arianna Bologna è venuta a mancare a causa di un male che non le ha lasciato scampo. Pochi mesi fa la campionessa si è ritrovata a lottare con una recidiva molto aggressiva: tutti coloro che la conoscevano sono rimasti senza parole. Arianna Bologna ha raggiunto risultati importanti come giocatrice di tennis: dopo i primi passi al Tennis Club Lido di via Sandro Gallo, al Lido di Venezia, la tennista è passata al T.C. Venezia giocando vari campionati a squadre fino alla Serie C.

In seguito Arianna Bologna è poi passata al T.C. Ca’ del Moro, giocando anche in questo caso il campionato di Serie C. Come accennato, oltre che per le ottime qualità mostrate sul campo Arianna Bologna ha colpito tutti per le doti umane, in particolare per la gentilezza, l’educazione e la grande sensibilità verso i suoi piccoli allievi a cui insegnava tennis. Non a caso anche i bambini avevano una vera e propria adorazione per lei.

Lutto per il tennis italiano: addio alla campionessa

Arianna Bologna si è anche laureata in Conservazione dei Beni Culturali, sebbene la sua principale passione sia rimasta sempre il tennis. La giocatrice ha infatti scelto di diventare una maestra di tennis con lo scopo di insegnare questo sport a grandi e piccini. Lascia il papà Ennio e la mamma Raffaella: proprio suo padre – direttore tecnico al Ca’ del Moro – fu il primo a trasmetterle la passione per il tennis.

La campionessa ha iniziato il suo percorso da insegnante al T. C. Lido nel 2020, grazie soprattutto alla spinta della presidente Elena Costantin che ha voluto credere alle sue grandi potenzialità. Nel giro di poco tempo Arianna Bologna è riuscita ad avere una buona scuola tennis, a dimostrazione delle sue eccellenti capacità.

In queste ore sono davvero tantissimi i messaggi di cordoglio e affetto comparsi sui social per ricordare una delle figure più importanti nella storia recente dello sport veneziano.