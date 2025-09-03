Un mercato da over! C’è un’impresa che manca da 30 anni…

La sessione di mercato che si è appena conclusa ha mostrato una tendenza da parte dei club di casa nostra in contrasto con quello che solitamente si verifica nei tornei in crescita. Ovvero l’attitudine a puntare su calciatori di grande esperienza, in alcuni casi anche troppa, e di conseguenza anche piuttosto avanti dal punto di vista della carta d’identità.

E’ la scelta che ha fatto il Milan, per esempio, che ha basato la sua rifondazione dopo una stagione largamente negativa sulla classe attempata di Luka Modric. Il croato ha vinto tutto in carriera e sembra l’ideale risorsa per permettere a tutti gli altri componenti della linea mediana rossonera di crescere con davanti agli occhi l’esempio di una leggenda vivente.



sono stati invece l’investimento che anche il Napoli ha deciso di fare per aggiungere allo spogliatoio dei Campioni d’Italia un giocatore che abbia totale confidenza con un ciclo di vittorie che i partenopei non vogliono certo esaurire dopo l’exploit dell’ultimo maggio.

Un’idea che ha avuto anche il Bologna con Immobile, dovendosi però immediatamente scontrare con un infortunio che ha bloccato il progetto di Sartori e Italiano. La Fiorentina ha puntato sul Cigno di Sarajevo Edin Dzeko per avere garanzie di gol e di tecnica alle spalle di Kean, mentre il Pisa ha attinto all’esperienza quasi off limits di Albiol e Cuadrado per programmare la sua salvezza.

Un po’ come ha fatto la Cremonese con Jamie Vardy: nella speranza che il miracolo Leicester possa replicarsi mantenendo in serie A la squadra lombarda per almeno due stagioni di fila: impresa che manca da oltre 30 anni.