Italia under 21, domani comincia l’era Baldini: “Possiamo vincere Europei e Olimpiadi”

Dopo l’eliminazione agli Europei di categoria, maturata a giugno contro la Germania, salutato Carmine Nunziata l’Under 21 riparte da Silvio Baldini. Il tecnico toscano, reduce dalla promozione in Serie B con il Pescara, ha lasciato gli abruzzesi e ha accettato la proposta della Figc e inaugurare un nuovo ciclo.

Le prime tappe della sua gestione saranno la sfida di domani a La Spezia contro il Montenegro (ore 18.15) e la trasferta in Macedonia martedì prossimo. Due gare importanti quelle contro le due Nazionali balcaniche perché segnano l’inizio del percorso verso l’Europeo di categoria del 2027. Le assenze di Comuzzo, Kayode e Camarda pesano, ma il ct non cerca alibi: l’obiettivo è costruire una squadra propositiva e capace di emozionare.

“Voglio trasmettere cuore e coraggio”

Baldini si è detto sorpreso e grato per la chiamata: “Alla mia età non pensavo di vivere un sogno così. Sarà una gioia cantare l’inno con il cuore». Ai ragazzi chiede impegno e passione: «Il cuore è l’unico vero punto di riferimento quando si comincia un cammino”. Il tecnico punta in alto: “Possiamo pensare in grande, magari a un Europeo o a un oro olimpico”. L’idea di calcio è chiara: moduli offensivi come 4-3-3 o 4-2-3-1, giovani da valorizzare e ricerca costante della profondità e del gol.

Feeling con Gattuso

Parole di stima anche per il nuovo ct della Nazionale maggiore, Gennaro Gattuso: “È una persona schietta, ci siamo capiti subito”. Tra gli obiettivi comuni c’è anche la crescita di talenti come Giovanni Leoni e Francesco Pio Esposito.

Le scelte di Baldini

Ecco quale dovrebbe essere la formazione scelta da Silvio Baldini al debutto sulla panchina dell’Italia under 21 contro il Montenegro. 4-3-3: Nava; Kayode, Comuzzo, Marianucci, Bartesaghi; Pisilli, Amatucci, Ndour; Koleosho, Raimondo, Pafundi.