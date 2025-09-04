L’Italia trema, problemi alla caviglia: l’immagine spaventa la Nazionale

Un grave infortunio colpisce il migliore della Nazionale azzurra. Senza di lui, possiamo davvero sperare di raggiungere il risultato?

Quasi tutti gli atleti professionistici sanno cosa significa subire un brutto infortunio: se farsi male in allenamento è frustrante e fastidioso allora immaginate cosa possa significare farsi male durante un torneo in cui state performando anche bene, con il doppio cruccio di aver subito un duro colpo alla carriera e aver lasciato la squadra o il team in un momento nerissimo senza un fuoriclasse.

Sotto questo punto di vista, noi italiani abbiamo vissuto tanti traumi nel calcio, dagli infortuni fatali di Roberto Baggio e Franco Baresi ad USA 1994 a quello che mise fine alla carriera di Luigi Riva, miglior marcatore della nostra storia, arrivando in tempi recenti alla frattura della tibia di Francesco Totti che ce ne ha quasi privato prima dei Mondiali del 2006, pensate se non lo avessimo avuto in squadra contro l’Australia!

Purtroppo, non è solo ai Mondiali FIFA che possono accadere eventi del genere. L’infortunio di un fuoriclasse della nostra Nazionale – famoso in un altro ambito – è arrivato nel momento peggiore. Decisivo contro la Spagna nell’ultima partita rimontata con un coraggio incredibile dalla nostra squadra, il giocatore potrebbe non essere disponibile nel momento cruciale del mondiale…

Infortunio per Niang, le sue condizioni

Agli Europei di quest’anno di Pallacanestro, l’Italia ha messo su una vera impresa. La Nazionale di Gianmarco Pozzecco inserita nel Gruppo C ha infatti battuto in rimonta una fortissima Spagna, potendo pensare agli ottavi di finale dove potrebbero aspettarci la Polonia, Israele o Francia a seconda di come gli iberici performeranno contro la Grecia.

Tra i grandi protagonisti della partita, annoveriamo senza alcuni dubbio Saliou Niang, atleta cestista di ventuno anni che ha messo a segno dieci punti e dieci rimbalzi in una partita importantissima. Purtroppo, ad inizio del quarto tempo dopo un movimento sbagliato è uscito con un infortunio ancora non approfondito alla caviglia. Il giocatore è stato costretto a mettere del ghiaccio sull’articolazione e Sky ha parlato di un colpo non grave.

Il coach stesso ha parlato chiaramente, dicendo che un infortunio grave di Niang potrebbe compromettere la corsa dell’Italia ad un eventuale finale: “Spero non sia grave, non solo perché abbiamo bisogno di lui contro Cipro ma per la sua carriera” le parole del tecnico. Tra cinque ore circa, scenderemo in campo contro Cipro e sapremo se Niang si è ripreso o meno.