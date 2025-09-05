Clamoroso agli US Open, 500mila euro per Sinner: il motivo è assurdo

Svolta clamorosa agli US Open, c’entra Jannik Sinner: la cifra supera i 500.000 euro, i tifosi sono senza parole.

Tra i grandi protagonisti degli US Open 2025 c’è ovviamente anche Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo, dopo aver avuto qualche difficoltà ai sedicesimi di finale contro Shapovalov, ha poi sconfitto nettamente sia Bublik che Musetti concedendo in tutto dieci game tra gli ottavi e i quarti. Ora il campione italiano se la vedrà con Auger-Aliassime: una sfida tutt’altro che semplice, dato che il canadese è stato capace di eliminare in successione Zverev, Rublev e De Minaur.

Tuttavia Sinner ha un obiettivo ben definito da raggiungere: vincere gli US Open per bissare il successo del 2024 e respingere l’assalto al trono di Carlos Alcaraz, che riconquisterebbe il primato nel ranking ATP se riuscisse a portare a casa il titolo a Flushing Meadows. I bookmakers danno per ultra favorito Sinner nel match contro Auger-Aliassime e lo considerano anche il probabile vincitore finale del torneo: subito dietro c’è proprio Alcaraz, che vuole anche riscattare il ko patito lo scorso luglio nella finale di Wimbledon.

Eppure una notizia arrivata nelle scorse ore sta preoccupando non poco tutti i fan di Sinner. Durante il suo concerto a Milano il rapper statunitense Drake, noto per la sua passione per le scommesse, ha infatti rivelato di aver investito la bellezza di 300.000 dollari sulla finale degli US Open 2025 che si terrà domenica 7 settembre.

Clamoroso Sinner: più di 500.000 euro, fan spiazzati

Drake ha scelto di puntare proprio su Jannik, memore di quanto fatto lo scorso anno: nel 2024, infatti, il celebre musicista decise invece di scommettere su Taylor Fritz, poi sconfitto proprio dall’italiano in tre set. La confessione di Drake ha fatto allarmare tutti i tifosi del numero 1 al mondo: il rapper americano perde spesso le sue scommesse sportive, tanto che ormai si parla di una sorta di maledizione, la cosiddetta ‘Drake curse’.

Non a caso sui social la notizia è stata commentata con molto poco entusiasmo dai fan di Jannik. Ma quanto riuscirebbe a incassare Drake se Sinner dovesse davvero riuscire a vincere gli US Open? Dato che il trionfo dell’altoatesino è dato a 1,60 il rapper USA si porterebbe a casa la bellezza di 507.000 dollari, vale a dire circa 435.000 euro al cambio attuale.

E se invece Sinner non ce la facesse? A quel punto Drake perderebbe i 300.000 dollari investiti nella giocata e probabilmente si prenderebbe anche molte critiche da parte dei fan di Jannik per la giocata ‘maledetta’.