Italia-Estonia 5-0, Kean la sblocca: Retegui mattatore

Vince 5-0 l’Italia contro l’Estonia e accorcia sulla Norvegia confermandosi al 3^ posto a -6 dalla Norvegia e -3 da Israele prossimo avversario.

Primo tempo, nessun gol

Italia pericolosa dopo 3 minuti con Politano. Azione avviata da Barella e rifinita da Kean, che libera l’esterno del Napoli per il tiro: tentativo dal limite e palla fuori di poco. Un minuto e ci prova Dimarco. L’esterno dell’Inter riceve palla sugli sviluppi di una punizione e calcia dalla distanza, sfiorando il palo alla sinistra di Hein. Ancora Dimarco pericoloso al 9′. Sugli sviluppi del corner Tonali riceve di nuovo palla dopo aver battuto e serve fuori area l’esterno interista, a cui esce una conclusione non delle migliori e che si spegne sul fondo. Chance per Retegui al 17′. Prima combinazione tra le due punte, con Kean che serve in area l’ex Atalantino il cui tiro viene deviato in calcio d’angolo. Al 21′ doppia chance Italia. Zaccagni entra in area e ci prova col destro, trovando la corta respinta di Hein che poi si ripete qualche istante dopo su Dimarco. Ci prova Kean al 33′. Dopo un’occasione estone con Sinyavskiy, gli azzurri ripartono e fanno arrivare la palla in area al centravanti della Fiorentina che la difende al meglio dall’attacco dell’avversario ma poi la calcia sul fondo. Super chance al 38′ per Kean. Retegui di testa serve Kean davanti a Hein. Tentativo di prima intenzione dell’attaccante viola che, da buona posizione, non trova la porta. Chance Retegui al 44′. Calafiori crossa di prima intenzione un pallone arrivato in zona offensiva sulla sinistra, l’ex Atalanta va al colpo di testa e non trova la porta.

Kean la sblocca, Bastoni chiude i giochi

Kean la sblocca al 58′. Zaccagni premia l’arrivo sulla sinistra di Dimarco, a cui esce un cross non dei migliori. La palla comunque arriva a Retegui, che riesce in una sponda per Kean abile ad infilare di testa Hein. Al 60′ palo di Kean. Italia ad un passo dall’immediato raddoppio, con il centravanti viola che in area si libera di Kuusk e poi, solo davanti a Hein, calcia a botta sicura ma centra il legno. Chance Zaccagni al 66′. Dimarco imbuca per il numero 20, che si libera del suo marcatore e va al destro a giro non trovando per poco la porta. 2-0 Retegui al 71′. Subito in evidenza Raspadori, che dà il pallone al limite dell’area a Retegui. Conclusione secca e vincente dell’ex atalantino, che termina in rete. Un minuto e segna anche Raspadori. Azione dal forte accento napoletano quella del terzo gol azzurro: Di Lorenzo in verticale per Politano, che entra in area da destra e crossa al centro per Raspadori; colpo di testa e Hein ancora battuto. Al 90′ doppietta per Retegui. Sventagliata sulla sinistra per Cambiaso, che crossa in area per Retegui: l’ex atalantino non sbaglia, trafiggendo ancora Hein e firmando così il 4-0. 5-0 Italia segna anche Bastoni. Sugli sviluppi di un angolo, Raspadori pennella in area per Bastoni che di testa infila per l’ennesima volta Hein. Finisce 5-0 grande esordio per Gattuso.