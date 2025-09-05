Paura agli Us Open, Sinner rischia grosso: interviene la sicurezza

Jannik Sinner ha corso un grosso rischio agli US Open: si è reso necessario l’intervento della sicurezza, i tifosi sono molto preoccupati.

Il percorso di Jannik Sinner agli US Open continua a essere netto e senza ostacoli. Dopo aver schiantato Bublik agli ottavi, concedendo solo tre game al russo-kazako, il numero 1 al mondo ha fatto lo stesso anche nel derby italiano con Musetti: 6-1 6-4 6-2 il punteggio finale in favore di un Sinner apparso davvero dominante.

Ora il 24enne di San Candido dovrà vedersela con Felix Auger-Aliassime: il canadese è l’ultimo ostacolo prima della finalissima di domenica 7 settembre, dove Sinner spera di arrivare per difendere non solo il titolo conquistato lo scorso anno ma anche il primo posto nel ranking ATP (minacciato da Alcaraz).

Proprio in queste ore è però venuto fuori un episodio che ha lasciato senza parole i tifosi del campione italiano. Dopo il successo ottenuto contro Lorenzo Musetti ai quarti di finale degli US Open il leader della classifica ATP si è soffermato sul brutto episodio capitatogli proprio a New York. Ma cosa è successo esattamente?

Pericolo per Sinner: intervento della security, fan preoccupati

Come riportato anche dal Corriere dello Sport, dopo la vittoria contro Aleksandr Bublik agli ottavi a Flushing Meadows uno spettatore che si trovava a bordo campo ha tentato di aprire la borsa di Sinner. L’obiettivo del tifoso era probabilmente quello di sottrarre a Jannik un prezioso souvenir.

Tentativo fallito: Sinner, circondato da due uomini della security, si è accorto di ciò che stava accadendo, si è girato con aria particolarmente infastidita ed è poi andato via. Nella conferenza successiva alla vittoria contro Musetti il fenomeno altoatesino è poi tornato su quanto accaduto, senza però calcare la mano. “Ho controllato subito se avesse preso qualcosa, non ho solo le racchette lì – le parole di Jannik in conferenza stampa – Ho anche il telefono e il portafoglio. Ma ho la sensazione che la sicurezza stia facendo un ottimo lavoro. La security sta facendo un grande lavoro soprattutto in campo, nei grandi tornei fanno un grande lavoro per farci sentire al sicuro”.

Un episodio che Sinner si è messo subito alle spalle: Jannik è totalmente concentrato sulla semifinale contro Auger-Aliassime, con cui ha già perso due incontri su tre in carriera. Il 24enne azzurro lo ha però battuto poche settimane fa nei quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati.