Italia, testa ora ad Israele

5 gol per iniziare nel modo migliore possibile, 5 gol per prepararsi al match di Debrecen contro Israele. L’Italia di Gennaro Gattuso parte subito bene e manda ko l’Estonia. Una sfida che lascia diverse indicazioni positive. Dalla difesa a 4 subito assimilata. Alla doppia punta con Kean e Retegui entrambi in gol nel successo di Bergamo. Gol che arriva anche da Raspadori, che impatto il suo da subentrato con assist e gioia personale e da Bastoni. Italia che ora pensa però già alla gara di Lunedì in terra Ungherese contro Israele.

Italia, testa ad Israele

Per Gattuso e i suoi sarà fondamentale vincere per superare Israele e provare ad accorciare sulla Norvegia che sarà impegnata in casa contro la Moldova. Un test il prossimo sicuramente più probante rispetto a quello contro gli Estoni e da non sbagliare con Israele reduce dal successo per 4-0 nell’ultimo turno proprio contro la Moldova. Un’Italia che potrebbe anche ripartire dallo stesso 11 visto contro l’Estonia con il nuovo modulo, il 4-4-2 che ha da subito convinto con la coppia Kean-Retegui che ha mostrato segni di intesa che potrebbe essere riproposta. Per un’Italia alla quale non basta solo vincere ma anche segnare tanti gol….