ItalBasket, Pozzecco da l’addio: “E’ stata la mia ultima in Nazionale”

Coach Gianmarco Pozzecco annuncia l’addio all’Italbasket dopo l’eliminazione sofferta agli ottavi di finale contro la Slovenia di Luka Doncic, ecco le sue parole: “Questa è la mia ultima partita con la Nazionale, per mia decisione. Sono triste non perché ho perso, ma perché ho visto i miei ragazzi soffrire. Troveranno un altro allenatore, ma nessuno che li amerà più di me“.

Pozzecco parla poi così: “Congratulazioni alla Slovenia, ha giocato una grande partita – ha dichiarato il Poz ai microfoni di RaiSport a fine gara -. Doncic è stato fantastico, ma non solo lui. Complimenti anche ai miei ragazzi che non si sono mai arresi giocando fino alla fine, come hanno sempre fatto. Questa è la mia ultima partita con la Nazionale, per mia decisione. Voglio ringraziare Petrucci che mi ha dato quest’onore, è stato il momento migliore della mia vita. Ringrazio anche Salvatore Trainotti, il mio staff e i miei giocatori. Amo ognuno di loro. Non me ne frega un c***o di quale tipo di allenatore sono, non mi concentro sulla mia carriera, non mi importa cosa pensiate di me. Sono concentrato solo su di loro, e oggi sono molto triste perché li vedo soffrire, non perché ho perso. Come gli ho detto negli spogliatoi, nessuno li amerà quanto me. Magari troveranno un allenatore con lo stesso mio amore, ma non di più di me“.