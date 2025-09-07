SI HD

Italia, Gattuso: “Israele ed Estonia diverse. Due punte? Vedrete domani”

Il ct dell’Italia Gennaro Gattuso ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro Israele: “Estonia e Israele sono due squadre strutturate in maniera diversa. Molto fisica l’Estonia, loro di qualità che gioca bene in transizione. Vengono da 6 vittoria e una sconfitta, in salute, non meritava di perdere contro la Norvegia. Possono far male in transizione, bisogna portare rispetto, non sarà facile“.

Cambierà qualcosa: Vedrete domani, vediamo. Noi dobbiamo ripartire sicuramente da prestazione e certezze, come l’intensità, il voler fare la partita e giocare nella metà campo loro. Bisognerà fare attenzione“.

Tanti tiri con l’Estonia, ancora due attaccanti: Domani vedremo“.

Sulla situazione per la guerra: Ho detto che mi dispiace di averli beccati nel nostro girone, è una squadra che gioca bene. Poi fa male vedere cosa sta succedendo e più di questo non voglio dire. Fa male vedere persone e bambini che perdono la vita. Noi dobbiamo fare la partita e siamo qui per questo“.

 

