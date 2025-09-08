Dramma Berrettini, fine dei giochi: così si ritira dal tennis

Il dramma di Matteo Berrettini sta spezzando il cuore a tutti i suoi tifosi: il tennista romano sta davvero sprofondando.

L’Italia del tennis può esultare per gli eccellenti risultati raggiunti dai propri atleti. La maggior parte degli elogi sono ovviamente per Jannik Sinner, ma ci sono anche tanti altri azzurri che stanno raggiungendo traguardi molto importanti: basti pensare che agli US Open abbiamo assistito per la prima volta a un derby tutto italiano ai quarti di finale di un singolare maschile di un torneo del Grande Slam.

Lorenzo Musetti, ma anche Flavio Cobolli, Mattia Bellucci, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego e molti altri ancora: l’intero movimento è in salute ed è una bellissima notizia per lo sport italiano. I tifosi sperano che prima o poi possa risollevarsi anche Matteo Berrettini: il tennista romano è spesso alle prese con problemi fisici che ne limitano fortemente il rendimento.

Il 2024 era stato l’anno del riscatto per ‘The Hammer’, capace di vincere 3 titoli su 4 finali ATP e dare un grande contributo alla conquista della seconda Coppa Davis consecutiva per l’Italia. Quest’anno era arrivata la prima vittoria in carriera contro Novak Djokovic, sconfitto al primo turno a Doha, e un buon cammino nel Masters 1000 di Miami dove si è fermato ai quarti di finale.

Dramma Berrettini, finisce sempre più giù: tifosi distrutti

Tuttavia l’ennesimo infortunio agli addominali rimediato nel terzo turno degli Internazionali d’Italia contro Casper Ruud ha nuovamente compromesso la sua risalita, che pure fino a quel momento gli aveva permesso di rientrare in top 30. Il problema fisico gli ha fatto saltare il Roland Garros: Berrettini ha poi fatto di tutto per esserci a Wimbledon – dove ha giocato la finale nel 2021, perdendo contro Nole – ma è stato eliminato al primo turno dal polacco Majchrzak dopo cinque set.

Da quel match sono passati più di due mesi e Berrettini non è ancora tornato in campo. L’atleta capitolino ha fatto sapere che avrebbe rinunciato a difendere i titoli vinti lo scorso anno a Gstaad e a Kitzbuhel: Matteo ha poi annunciato che non ce l’avrebbe fatta nemmeno per gli US Open.

Questo periodo di stop fa inevitabilmente scivolare ‘The Hammer’ fuori dalla top 50 del ranking ATP: Berrettini ha infatti perso sei posizioni ed è ora 58esimo. L’auspicio di tutti i tifosi è che il romano possa superare questo momento e tornare a emozionare sui campi di tutto il mondo.