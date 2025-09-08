ESCLUSIVA SI Milan, addio vicino per Adli: accordo in via di finalizzazione con l’Al-Shabab

Ora ci siamo: Yacine Adli è vicino a lasciare il Milan. Secondo quanto raccolto da Gianluigi Longari infatti, per il centrocampista rossonero è stata una giornata intensa sul fronte mercato.

Trattativa con l’Al-Shabab, club della Saudi Pro League dell’Arabia Saudita, che è entrata nel vivo. Inizialmente non si era trovato l’accordo con l’agente del giocatore, ma poi si è trovata l’intesa in tarda serata. L’agente ha infatti ritirato le sue richieste aggiuntive e l’accordo è in via di finalizzazione.

Il classe 2000 è ai margini del progetto rossonero, tanto da essersi allenato con il Milan Futuro in Serie D, ed è ora nel mirino dell’Al Shabab. Si tratterebbe della seconda uscita in poche ore per il Diavolo dopo la partenza ufficiale di Ismael Bennacer, che ha detto addio a Milano per giocare in prestito alla Dinamo Zagabria.