Israele-Italia 4-5, gli azzurri soffrono ma vincono allo scadere

Una vittoria sofferta ma fondamentale. L’Italia vince a Debrecen contro Israele nella sesta giornata delle qualificazioni mondiali portandosi a -3 dalla Norvegia e al secondo posto. In gol Kean(2), Politano, Raspadori e Tonali.

Azzurri sotto poi Kean pareggia

Inizio complicato per l’Italia. Al 17′ la sblocca Israele, autogol di Locatelli. Clamoroso a Debrecen! Bella giocata di Dasa che da destra imbuca in area di rigore per Biton, il cui traversone basso viene intercettato da Locatelli che in scivolata finisce per beffare il proprio portiere Donnarumma. Al 28′ Barella spreca l’1-1. Brutto errore in area di rigore da parte di Barella che, posizionato a ridosso del dischetto, viene servito da Tonali ma rinuncia alla conclusione per provare a servire Retegui alla sua destra: la sfera termina sul fondo. Traversa di Locatelli al 31′. Girata al volo di Locatelli su assist di Retegui, il pallone si stampa sul legno della porta difesa da Daniel Peretz. Erroraccio di Kean un minuto dopo. Italia vicinissima al gol del pareggio: traversone di Mancini da sinistra per Kean che, a porta sguarnita, spedisce incredibilmente il pallone sul fondo. Al 41′ è però lo stesso Kean a pareggiare. L’Italia si rimette in carreggiata! Lancio di Barella per Retegui, la cui apertura sulla sinistra per Kean è perfetta: controllo e destro del numero 11, niente da fare per Daniel Peretz.

Ripresa folle, l’Italia vince 4-5

Al 52′ Perez fa 2-1 Israele. Grande giocata di Solomon che sfugge prima a Politano e poi a Locatelli, arrivando a mettere il pallone in area di rigore nella zona di Dor Peretz: l’ex Venezia conclude di prima intenzione con il mancino e fa 2-1. Pari azzurro al 55′. Ancora Moise Kean. L’Italia riacciuffa subito Israele! Si addormenta la difesa di Ben Shimon, Kean anticipa Shlomo al limite dell’area di rigore e con una conclusione dal limite non dà alcuna chance di replica a Daniel Peretz. Tris azzurro al 59′ con Politano. Ancora un’ingenuità della difesa di Israele e l’Italia è bravissima ad approfittarne. A timbrare il cartellino è Politano, servito con il tacco da Retegui e abile a concludere di prima verso il palo lontano. Poker azzurro al 82′ con Raspadori. L’Italia chiude i conti a Debrecen! Frattesi in verticale per Raspadori che, in anticipo su Mizrahi e sul portiere in uscita bassa, calcia di precisione da distanza ravvicinata mettendo la firma sul poker azzurro. L’autogol di Bastoni la riapre al 88′. Cross teso da sinistra da parte di Revivo, Bastoni intercetta il pallone in area di rigore ma con un intervento goffo infila Donnarumma. Incredibile pari di Israele al 90′. Sugli sviluppi di un calcio piazzato, Israele trova il gol del 4-4: Mizrahi imbuca per Baribo, la cui sponda verso il centro viene letta nel migliore dei modi da Dor Peretz che di testa batte Donnarumma. Un minuto e Tonali salva l’Italia. Nel primo minuto di recupero, l’Italia torna in vantaggio: destro a giro di Tonali, la difesa israeliana si fa sorprendere e arriva così il gol del 5-4 per la formazione di Gattuso.