Israele-Italia, le scelte di Gattuso: nuovo modulo

Alle 20.45 l’Italia sfiderà Israele in Ungheria, un match fondamentale per il cammino di qualificazione ai prossimi Mondiali. Rino Gattuso, cambia modulo il ct, che passa al 3-5-2 rispetto al 4-2-3-1 della scorsa: novità Mancini in difesa, c’è Locatelli a centrocampo. In attacco la coppia Kean-Retegui. Ecco i due 11:
Le formazioni ufficiali
ISRAELE (4-2-3-1) – Dan. Peretz; Dasa, Nachmias, Lemkin, Revivo; Dor Peretz, E. Peretz; Khalaili, Gloukh, Solomon; Biton. CT Ben Shimon
ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Retegui, Kean. Ct. Gattuso.
ARBITRO: Slavko Vincic (Slovenia).