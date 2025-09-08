SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Israele-Italia, le scelte di Gattuso: nuovo modulo

Israele-Italia, le scelte di Gattuso: nuovo modulo

di
Alle 20.45 l’Italia sfiderà Israele in Ungheria, un match fondamentale per il cammino di qualificazione ai prossimi Mondiali.  Rino Gattuso, cambia modulo il ct, che passa al 3-5-2 rispetto al 4-2-3-1 della scorsa: novità Mancini in difesa, c’è Locatelli a centrocampo. In attacco la coppia Kean-Retegui. Ecco i due 11:
Parole forti di Gattuso nei confronti dei suoi calciatori Esclusiva Italia
Gennaro Gattuso, CT Italia (Foto LaPresse)

Le formazioni ufficiali

ISRAELE (4-2-3-1) – Dan. Peretz; Dasa, Nachmias, Lemkin, Revivo; Dor Peretz, E. Peretz; Khalaili, Gloukh, Solomon; Biton. CT Ben Shimon
ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Retegui, Kean. Ct. Gattuso.
ARBITRO: Slavko Vincic (Slovenia).

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×