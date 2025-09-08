Italia, Gattuso: “Siamo dei pazzi, ma vittoria fondamentale”

Gennaro Gattuso, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato ai microfoni della Rai dopo la vittoria per 5-4 contro Israele: “I nostri avversari ci hanno sorpreso un po’, venivano sui riferimenti uomo su uomo. Oggi la gamba non è stata brillantissima, ma ci sta: alla seconda partita è sempre così, però c’è da migliorare. Siamo dei pazzi, abbiamo preso dei gol assurdi ma ci teniamo la vittoria. Siamo troppo fragili, concediamo gol troppo facilmente: i ragazzi lo sanno, ma il problema è mio e non loro. Per giocare di reparto, dobbiamo migliorare in qualcosa. Bisogna dare merito alla squadra perché abbiamo avuto la forza di reagire ad ogni schiaffone che abbiamo preso, ma non si possono concedere gol facili come accaduto oggi. Io e il mio staff dobbiamo migliorare il più presto possibile, non critico i miei giocatori. Anche non essendo una grandissima giornata, c’è stata voglia di reagire e questa è la cosa più importante. Un po’ di esperienza in più e qualche accorgimento sarebbe servito, ora però godiamoci questo successo perché sono stati otto giorni incredibili. Ringrazierò la squadra negli spogliatoi, ma per fare qualcosa di importante dobbiamo crescere“.

Così Politano

“Follia, folle, ma siamo contenti di aver portato a casa il risultato”. Matteo Politano, a segno nel rocambolesco 5-4 dell’Italia a Israele, commenta così il risultato ai microfoni di Rai 1: “A parte il gol, di cui sono contentissimo, sono contento di come abbiamo affrontato queste due partite”. Al di là degli errori, emerge il carattere di questa Italia. Non vi siete dati per vinti: “L’importante era l’atteggiamento, col mister lavoriamo da poco e c’è tanto da fare, soprattutto in fase difensiva. Abbiamo preso tanti gol, ma siamo contenti del carattere e alla fine siamo riusciti a vincerla”.