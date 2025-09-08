Italia, le parole di Locatelli e Moise Kean

Manuel Locatelli, centrocampista dell’Italia, ha parlato ai microfoni della Rai dopo il successo per 5-4 ottenuto a Debrecen contro Israele: “E’ stata una partita folle. Abbiamo avuto una reazione importante, io sono partito male facendo l’autogol e poi ho preso la traversa. Più tardi ho fatto anche un salvataggio importante. Sono da sottolineare i cinque gol segnati, ma ne abbiamo presi anche quattro e quindi ci saranno da fare delle analisi. Siamo stati lì e abbiamo portato a casa una gara fondamentale. Israele è fastidioso, ha giocatori veloci e brevilinei: ci siamo sistemati dopo essere andati un po’ in difficoltà, alla fine penso che abbiamo fatto abbastanza bene. Siamo partiti un po’ contratti, mentre i nostri avversari erano più spensierati: non è possibile cominciare così, abbiamo fatto molti errori e per questo è difficile dare un giudizio sul match. Sono fondamentali questi tre punti, tra di noi c’è sinergia in spogliatoio ed è importante. A questo livello, quando si sbaglia bisogna prendersi delle responsabilità. Dobbiamo dare la vita per questa maglia“.

Così Moise Kean

Moise Kean, attaccante dell’Italia, ha parlato ai microfoni della Rai dopo la vittoria per 5-4 sul campo neutro di Debrecen contro Israele: “Crederci fino all’ultimo è il bello del calcio, stasera ci siamo riusciti e abbiamo portato a casa il risultato. Con Retegui mi trovo bene, pian piano ci stiamo cominciando a capire e tra di noi c’è intesa. Era importante vincere, in questo sport ci si può aspettare di tutto. E’ stato strano giocare senza tifosi, ma abbiamo dato un ottimo segnale a chi ci ha seguito da casa. Crediamo nella qualificazione, siamo un’ottima squadra e abbiamo un ottimo commissario tecnico: possiamo fare tanto“.