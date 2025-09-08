Musetti fa impazzire l’Italia, classifica stravolta: top 5!

Lorenzo Musetti è tornato in ottima forma e ora può davvero puntare a grandi obiettivi: l’ultim’ora sulla classifica ATP fa impazzire i fan.

Lorenzo Musetti non è riuscito nell’impresa di battere Jannik Sinner. Lo strapotere del 24enne di San Candido è parso evidente anche stavolta: Sinner si è infatti imposto con il punteggio di 6-1 6-4 6-2, impedendo così al tennista di Carrara di approdare nuovamente alla semifinale di un torneo del Grande Slam.

Si è trattato comunque di un match storico per il tennis italiano: mai prima d’ora due azzurri si erano sfidati ai quarti di finale del singolare maschile di uno Slam. Musetti è stato protagonista di un ottimo percorso in questi US Open: l’atleta di Carrara ha superato Perricard, Goffin, Cobolli e Munar, prima di cedere contro Jannik in tre set.

Un ritorno in grande stile che ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai suoi tanti fan. Negli ultimi due mesi, infatti, Musetti aveva dovuto fare i conti con i postumi dell’infortunio all’adduttore sinistro che lo aveva costretto al ritiro nella semifinale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz.

Musetti fa impazzire l’Italia: la notizia è straordinaria

L’uscita al primo turno a Wimbledon contro Basilashvili, il ko a Washington contro Norrie sempre al primo turno, l’immediata eliminazione a Cincinnati per mano di Bonzi: tre sconfitte che avevano fatto male a Musetti, anche se nel Masters 1000 di Cincinnati il tennista carrarese aveva sfiorato il successo in doppio assieme a Sonego (ko in finale).

In questi US Open si è finalmente rivisto il Musetti che nell’ultimo anno ha dimostrato di poter stare senza problemi nella top 10. Anzi, per qualcuno il toscano ha qualità talmente importanti da poter ambire anche a posizioni più alte. E’ ciò che pensa anche Renzo Furlan, 55 anni, ex tennista oggi allenatore.

Nell’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, Furlan ha detto chiaramente che Musetti “ha il talento necessario per giocare più in avanti nel campo”: se Lorenzo riuscisse a migliorare questo aspetto diventerebbe ancora più competitivo. “Lui ha il livello sufficiente per pensare di stare tra i primi cinque del mondo – ha aggiunto Furlan – Sinner e Alcaraz hanno creato un solco tra loro e tutti gli altri, dove ci può essere molto interscambio”.

Parole importanti che senza dubbio aiuteranno Musetti a proseguire il percorso cominciato agli US Open: l’obiettivo è fare del proprio meglio sul cemento, tentare il ‘tris’ in Coppa Davis e poi puntare a un grande 2026.