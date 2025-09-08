Locura pura è quella che attende Rosario nel prossimo weekend. Locura pura è quella che attenderà il Boca Jrs al Gigante de Arroyito per una gara quella contro i Canallas speciale e perfetta per testare il momento di forma degli Xeneises reduci da 3 successi consecutivi.

Rosario Central-Boca Jrs: è Di Maria vs Paredes e Cavani

Una sfida che su tutti metterà davanti diversi emblemi del calcio mondiale da una parte Angel Di Maria con el Fideo in gol nell’ultima sfida al Boca Jrs nel Mondiale per Club che dal ritorno in argentina ha trascinato il Rosario con 3 gol in 6 partite. Una sfida speciale questa per Di Maria che in casa al Gigante de Arroyito vuole regalare un successo speciale ai suoi tifosi fermando la corsa del Boca Jrs.

Boca Jrs che dovrebbe poter contare su Paredes. Il centrocampista rientrato quest’estate a Buenos Aires sarà impegnato in Ecuador con la sua Argentina e tornerà solo giovedì a Buenos Aires. La sua partenza dal 1’ minuto andrà quindi valutata. Chi è rimasto invece in Argentina durante la sosta è Edinson Cavani. Il Matador tornato al gol nel 2-0 al Banfield della 6^ giornata vuole timbrare anche lontano dalla Bombonera e la sfida di Rosario è perfetta con l’atomosfera che sarà magica per una gara da Locura totale in un Gigante de Arroyito pronto a regalare spettacolo.