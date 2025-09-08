Sinner smascherato, lo ha fatto agli US Open: prove schiaccianti

La vita di Jannik Sinner non si svolge solo su erba, terra rossa e cemento, ma anche fuori dai campi e nei tunnel degli stadi. Le prove lo hanno incastrato proprio agli US Open.

Cinque finali consecutive negli Slam, un traguardo che soltanto pochi eletti hanno potuto permettersi nella storia del tennis. Da Flushing Meadows 2024 fino alla finale degli US Open 2025 contro Carlos Alcaraz, Jannik Sinner ha scritto un capitolo di rara intensità nella sua giovane carriera. A soli 24 anni, l’altoatesino ha già superato record storici, entrando nel pantheon dei più grandi con una naturalezza che ha del sorprendente. Il segreto non è solo talento e disciplina, ma una filosofia di squadra che ha trasformato ogni difficoltà in carburante. Ogni fuoriclasse ha il proprio rituale, la propria ancora: se Alcaraz si affida persino a piccoli gesti come l’acqua con i cetriolini, Sinner ha sempre messo al centro il gruppo, quel nucleo che lo accompagna dentro e fuori dal campo.

Quest’anno, con la riassunzione del preparatore Umberto Ferrara, c’è stata una rivoluzione silenziosa che ha fatto molto discutere. Ma alla fine, il risultato è stato chiaro: Jannik continua a crescere, sostenuto da chi lo conosce meglio. In questo meccanismo oliato alla perfezione, c’è un nome che spicca per importanza e per leggerezza, capace di unire professionalità e complicità: un alleato prezioso che, tra serietà e risate, ha saputo diventare parte integrante della sua seconda famiglia.

Andrea Cipolla, l’uomo che cura e fa sorridere Sinner

Parliamo di Andrea Cipolla, l’osteopata che negli ultimi mesi si è ritagliato un ruolo fondamentale nel team dell’altoatesino. Curriculum impeccabile, con lauree, master e specializzazioni in fisioterapia e osteopatia, Cipolla è molto più di un semplice professionista: è la persona incaricata di preservare l’integrità fisica di Sinner, prevenendo guai muscolari e accorciando i tempi di recupero nei momenti più delicati. La sua presenza è stata notata già lo scorso anno, quando la squadra di Jannik visse un momento di rinnovamento dopo la vicenda legata al Clostebol. Il ritorno di Ferrara come preparatore ha riportato stabilità, ma è anche grazie a Cipolla che il gruppo ha trovato il giusto equilibrio. Non è un caso che lo si veda sempre al fianco del campione, sia in campo che negli spogliatoi, pronto a incoraggiarlo o ad assisterlo con piccoli gesti pratici.

E poi c’è la dimensione umana. Nei video diventati virali, si vede spesso Sinner divertirsi a scherzare proprio con Cipolla, preso di mira in giochi di gruppo che stemperano la tensione prima delle partite. Uno degli episodi più noti lo ha visto “vittima” di un guanto calato in testa da Cahill, Vagnozzi e lo stesso Jannik tra risate generali, un momento che racconta meglio di qualsiasi parola l’atmosfera familiare che regna nel team. Perché alla fine, oltre alle statistiche e ai record, a fare la differenza è la capacità di circondarsi delle persone giuste. E Sinner, con Andrea Cipolla al suo fianco, ha dimostrato ancora una volta che i grandi successi si costruiscono insieme, con sacrificio, fiducia e anche un pizzico di leggerezza.