Bagnaia va controcorrente: doccia gelata per la Ducati

Le dichiarazioni di Pecco Bagnaia hanno spiazzato completamente i fan del pilota della Ducati: il due volte iridato è stato molto chiaro.

Nel Gran Premio di Catalogna il leader del Mondiale 2025 di MotoGP, Marc Marquez, ha visto interrompersi il suo dominio incontrastato. Il 32enne di Cervera ha vinto la Gara Sprint ma si è dovuto accontentare del secondo posto nel GP dietro suo fratello Alex. L’otto volte iridato non è quindi riuscito a centrare l’ottava doppietta consecutiva tra Sprint Race e Gran Premio ma il traguardo finale è comunque molto vicino: già a Misano potrebbe arrivare il suo nono titolo mondiale.

Pecco Bagnaia ha invece tagliato il traguardo al settimo posto dopo aver chiuso addirittura al 14esimo la Gara Sprint. Anche in Catalogna il compagno di squadra di Marc Marquez in Ducati ha confermato tutte le problematiche emerse in questa stagione. Tuttavia la gara di domenica deve essere vista comunque come un punto di partenza: il pilota piemontese partiva infatti dal 21esimo posto, pertanto la settima posizione può essere considerata come un buon risultato.

Bagnaia spiazza i fan della Ducati: “Senza aspettative”

Bagnaia non può però dirsi pienamente soddisfatto e lo fa capire chiaramente ai microfoni nel post-gara: “A livello di feeling mi sentivo meglio, sono riuscito ad avere del grip da stamattina che mi ha dato confidenza e poco movimento – le parole di Pecco – In gara sono partito forte, sono riuscito a superare e non è banale, ma purtroppo ho spinto troppo per arrivare a Quartararo e la gomma mi ha lasciato“.

Il pilota della Ducati ha poi aggiunto che in testa aveva un altro piazzamento: “Dal 21esimo al settimo è buono, l’obiettivo però era il quinto posto“. Sempre Bagnaia ha spiegato ai microfoni che dopo il weekend difficile in Ungheria era convinto di poter arrivare in Catalogna con ben altre carte da giocare. Invece Pecco ha dovuto subito fare i conti con una realtà molto diversa.

“E’ stato il weekend più difficile della mia carriera“, ha detto Bagnaia ai microfoni, lasciando intendere che anche per il prossimo Gran Premio non è il caso di illudersi troppo: “Vado a Misano senza aspettative, arriviamo cauti e vediamo cosa possiamo fare“. Una stagione davvero molto complicata per il due volte iridato, capace di tagliare il traguardo davanti a tutti solo nel GP di Austin.