Juventus, sabato l’Inter: David intanto parla dei contatti con i nerazzurri

L’attaccante della Juventus, Jonathan David, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ed ha parlato anche del prossimo derby d’Italia in programma sabato sera contro l’Inter.

Negli scorsi mesi l’attaccante Canadese è stato più volte accostato al club nerazzurro ecco le sue parole sulla vicenda: “Quanto sono stato vicino all’Inter? Non così vicino. Ci sono stati dei contatti e dei colloqui con il mio agente, ma non approfonditi. Sono molto contento alla Juventus“.

Su Vlahovic e Zhegrova

Sulla possibile coppia d’attacco formata da lui e Dusan Vlahovic, il Canadese ha poi risposto così: “Sì, è possibile” – assicura – “. Ma queste sono decisioni che spettano all’allenatore, è più una domanda per Tudor. Io sono pronto per qualsiasi soluzione e mi diverto in ogni modo. Dusan ed io ci spingiamo a vicenda in campo perché vogliamo il meglio per la squadra“.

Jonathan David ha poi parlato di Zhegrova, che arriva dal Lille come lui, con il quale ha giocato proprio nel club francese: “Ho condiviso diverse stagioni con lui. Edon è un giocatore incredibile, ha un sinistro eccezionale e un gran dribbling: è un ottimo acquisto. Al Lille abbiamo sempre avuto un bel rapporto dentro e fuori dal campo. C’è una grande connessione tra noi e questo sarà un vantaggio anche alla Juventus. Se può fare 10-15 assist stagionali? Non do numeri, ma conoscendolo sono sicuro che aiuterà molto me e gli altri attaccanti a segnare“