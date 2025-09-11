Infortunio e stagione finita, per Musetti cambia tutto: tennis stravolto

Per Musetti è stata una stagione particolare, condita da un buon rendimento e da infortuni che ne hanno compromesso il cammino. Agli US Open però ha dato grande prova di sé, al netto degli infortuni che lo hanno perseguitato.

La stagione di Lorenzo Musetti ha vissuto momenti di grande sofferenza, soprattutto dopo l’infortunio patito al Roland Garros. Da quel momento il rendimento del toscano è stato altalenante, segnato da uscite premature e da una fiducia che sembrava smarrita. Eppure, il talento di Carrara non si è arreso. Con pazienza e lavoro ha ricostruito il proprio tennis, tornando progressivamente competitivo nei tornei che contano.

Agli US Open le speranze di una cavalcata storica si sono interrotte bruscamente quando dall’altra parte della rete ha trovato il suo amico e connazionale Jannik Sinner. Un incrocio che ha spento i sogni di gloria di Musetti, ma che non ha cancellato i segnali di crescita evidenti. Il ko con il numero uno d’Italia e del mondo ha confermato quanto sia difficile sfidare i migliori, ma anche quanto il toscano abbia ormai acquisito lo spessore per competere a certi livelli.

Dopo aver perso posizioni in classifica, Musetti è riuscito a risalire fino alla nona piazza del ranking ATP. Un risultato che fino a poche settimane fa sembrava quasi insperato, ma che oggi assume un valore enorme. In una stagione segnata dai grandi exploit di Carlos Alcaraz e Sinner, la rincorsa del carrarino verso Torino era vista come un’impresa quasi impossibile. Ma il tennis, si sa, cambia tutto in fretta. E a volte basta un episodio inatteso per riscrivere la corsa verso i grandi traguardi.

Draper ko: Musetti intravede le Finals di Torino

L’infortunio che ha costretto Jack Draper a chiudere in anticipo la sua stagione rappresenta una svolta significativa nella corsa alle ATP Finals. Lo stop del britannico, diretto concorrente di Musetti, ha ridisegnato la classifica e le gerarchie. Con Draper fuori dai giochi, il vantaggio del toscano sul primo inseguitore – il canadese Felix Auger-Aliassime – si è improvvisamente ampliato.

Non più un margine risicato, ma 365 punti di distanza che, in questa fase della stagione, fanno tutta la differenza del mondo. La Race vede ora Musetti all’ottavo posto con 3070 punti, subito dietro Alex De Minaur, e davanti a Auger-Aliassime, che resta comunque un avversario insidioso, specie in vista degli appuntamenti di Shanghai e Parigi-Bercy. Restano ancora tanti punti in palio, tra Masters 1000 e tornei 500, ma la prospettiva è chiara: se Musetti saprà mantenere la costanza mostrata negli ultimi mesi, l’obiettivo Torino diventerà realtà.

Sarebbe un traguardo storico: per la prima volta due italiani potrebbero presentarsi insieme alle Finals. Nel 2021 ci fu un precedente parziale con Matteo Berrettini costretto al forfait e sostituito da Sinner, ma mai prima d’ora due azzurri si sono guadagnati il biglietto contemporaneamente. Il sogno, ora, è più vicino. Musetti, dopo le difficoltà e le cadute, ha davanti a sé la chance di coronare la sua stagione con la qualificazione più prestigiosa della carriera. Un’opportunità che sembrava lontana, ma che l’infortunio di Draper ha reso decisamente concreta.