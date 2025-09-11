Ultim’ora Sinner, il gesto non passa inosservato: fan sbalorditi

Gli US Open sono scivolati via con tante note di delusione per Jannik Sinner ed è stato proprio un sue gesto inatteso a sbalordire i fan azzurri.

Digerire una finale degli US Open persa contro un avversario come Carlos Alcaraz non è mai semplice, soprattutto quando si tratta di difendere il trono di numero uno al mondo. Jannik Sinner ha ammesso con grande onestà di non essere stato all’altezza del fenomeno spagnolo, capace di dominare a Flushing Meadows e strappargli lo scettro dopo 65 settimane di regno. L’altoatesino, però, non ha alcuna intenzione di fermarsi: la matematica è ancora dalla sua parte e le prossime settimane, tra Pechino, Shanghai e i tornei indoor europei, potrebbero regalargli l’opportunità di tornare in vetta al ranking.

In questo scenario, Sinner ha deciso di prendersi qualche giorno di respiro. Non un ritiro dalla scena, ma un momento necessario per ricaricare le energie, mettere ordine ai pensieri e prepararsi a un autunno che sarà decisivo. Il tennis moderno non lascia tregua e, se da un lato il murciano appare imbattibile, dall’altro Sinner resta convinto che con alcuni aggiustamenti tecnici – lui stesso ha parlato del servizio come punto da perfezionare – tutto sia ancora possibile. Non diventerà mai mancino, ha scherzato, né sarà mai Carlos, ma potrà essere una versione più completa e aggressiva di se stesso. In attesa di tornare in campo, l’altoatesino ha però scelto di concentrarsi anche su un aspetto che non può trascurare: la vita privata. E qui entra in scena un dettaglio che ha fatto impazzire i tifosi.

Sinner e Hasanovic, il dettaglio che scatena i rumors

Al termine della parentesi newyorkese, Jannik Sinner ha trovato conforto e leggerezza al fianco della sua compagna, la modella danese Laila Hasanovic. I due sono stati avvistati insieme all’Arthur Ashe Stadium, dove lei ha seguito attentamente la finale, e successivamente hanno deciso di concedersi una serata romantica. La scelta è ricaduta su uno dei locali più esclusivi di Manhattan, il ristorante giapponese Nobu, a due passi da Central Park, noto per ospitare celebrities e sportivi di fama mondiale. Le immagini della cena hanno subito fatto il giro dei social, ma a catalizzare l’attenzione è stato soprattutto un particolare: sull’anulare sinistro della modella brillava un anello che non è passato inosservato. Uno scatto pubblicato da Laila ha immediatamente scatenato il tam tam del gossip, alimentando ipotesi su una possibile proposta di matrimonio.

Al momento non c’è alcuna conferma, ma il dettaglio ha acceso la fantasia dei fan, divisi tra chi pensa a un gioiello puramente estetico e chi invece intravede segnali di un passo importante nella loro relazione. Quel che è certo è che la storia tra Sinner e Hasanovic procede a gonfie vele. La giovane modella danese lo ha raggiunto al Baccarat Hotel di New York, una suite da 5.000 dollari a notte, e non lo ha mai lasciato solo nei momenti più delicati del torneo. Un segnale di stabilità affettiva che potrebbe rivelarsi prezioso anche per la carriera del campione italiano. Perché, al di là dei ranking e dei titoli, avere accanto la persona giusta può fare la differenza anche sul cemento più duro.