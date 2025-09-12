Occasione Tudor, avvoltoi su Chivu, ma forse arriva Mister X, attenti a quei due

Le pause per le Nazionali sono sempre un lungo momento di noia. Non si offenda nessuno, ma la vittoria contro l’Estonia e quella sofferta con Israele non hanno esaltato nessuno. Le emozioni ci sono anche state in Ungheria, ma più per demeriti di chi è sceso in campo che per meriti.

Poi, se dobbiamo dire che Israele è una Nazionale forte perché ha fatto bene a livello giovanile, diciamolo. Ma certi errori — o, se preferite, orrori — avrebbero meritato pagelle e critiche ben più severe di quelle sentite nel day after.

Fortunatamente torna la Serie A, ed è subito derby d’Italia: subito Juventus contro Inter. Una sfida, come sempre, ad alta tensione — e non potrebbe essere altrimenti.

Entrambe le parti hanno motivi per essere ottimiste, ma anche dubbi, per una sfida che vede un Tudor con in mano una grande occasione per mandare l’Inter a -6, e Chivu con la grande “paura” di vedere qualche avvoltoio sulla sua testa, qualora non facesse bottino pieno. Del resto, con gente come Mancini, Spalletti, Thiago Motta a casa, non tutti dormono sogni tranquilli…

Tornando al match, c’è una Juventus che, in teoria, ci arriva meglio come classifica, ma peggio come assenze: niente Cambiaso, niente Zhegrova, forse niente Conceição. Tutte assenze pesanti, che possono influire sulla partita e che costringeranno la squadra a sudare parecchio per portare a casa un risultato positivo.

Dalla parte opposta, un Chivu che ha la squadra al completo, ma che contro l’Udinese ha mostrato qualche lacuna, qualche pecca che il buon Marotta ha subito provato a colmare con l’acquisto di Akanji. Il difensore ex Manchester City rappresenta un colpo importante, che potrebbe riportare la barca nelle acque sicure che hanno contraddistinto la formazione nerazzurra della scorsa stagione, capace di perdere lo scudetto anche per incapacità propria in alcuni big match.

La sfida è ad alta tensione per entrambe le compagini. Per questo non è detto che, alla fine, si materializzi il “famoso” mister X, che non ha niente a che fare con l’Uomo Di Gre, ma che potrebbe portare un clean sheet per entrambi, rafforzando le ambizioni senza colpo ferire.

Ha fatto discutere, a dirla tutta, la designazione di Colombo, considerato da molti il miglior arbitro emergente. Francamente, la riteniamo una designazione ad altissimo rischio — non tanto per la localizzazione territoriale, che alla fine non interessa a nessuno — quanto per la delicatezza della sfida e qualche precedente che fa discutere. Alla fine, tutti si augurano che chi designa abbia indovinato la scelta e che, al termine del match, si possa parlare di altro: solo di campo.

La giornata, poi, offre occasioni un po’ per tutti: il Napoli per confermarsi leader a Firenze, gara con dei rischi. Il Milan cercherà di rilanciarsi contro un Bologna un po’ “zoppo” a causa degli infortuni, e una Roma che, contro il Torino, potrebbe anche presentarsi come capolista. Conte e Gasperini hanno un’occasione ghiotta: la sfrutteranno? Attenti a quei due.