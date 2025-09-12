Serie B, prima vittoria per l’Avellino: 2-1 al Monza, super gol di Russo in rovesciata

Una serata dalle mille emozioni al Partenio-Lombardi di Avellino, dove i biancoverdi ottengono il primo successo stagionale alla terza giornata di Serie B. Battuto il quotato Monza per 2-1 dopo una gara che ha regalato molti spunti su entrambi i lati. Padroni di casa che sono passati in vantaggio al 33′ grazie all’autorete di Azzi. Nella ripresa il Monza prova a reagire: Bianco inserisce Ciurria, Alvarez, Maric, Keita e Petagna, ma al minuto 86 arriva il super gol di Russo, che realizza una rovesciata mozzafiato per il raddoppio dei Lupi. Al 92′ Alvarez accorcia le distanze, poi i biancorossi alzano la pressione ma non basta per agguantare il pareggio al termine dei 5 minuti di recupero.

Con quest’acuto, l’Avellino sale a quota 4 punti in classifica, alla pari del Monza che aveva battuto il Mantova e pareggiato a Bari nei primi due turni antecedenti alla sosta.