Catanzaro mister X: con la Carrarese un altro pari. Sprofondo Samp: 0 punti in tre partite

Tra le 17:15 e le 19:30 si sono giocate altre due partite di Serie B. Terzo pareggio consecutivo per il Catanzaro, che impatta contro la Carrarese. A inizio ripresa il vantaggio calabrese firmato da Antonini, al 64′ serve lo zampino di Illanes per il pari marmifero. La squadra di Calabro è in serie positiva potendo contare su un bilancio di una vittoria e due pari.

Situazione estremamente preoccupante per la Sampdoria: terza sconfitta filata e zero punti in quest’inizio di campionato da horror. Al Ferraris festeggia anche il Cesena di Michele Mignani. Che passa in vantaggio grazie alla splendida punizione di Castagnetti e raddoppia con Zaro. Nel finale Ioannou prova a riaprirla, ma non basta. Sprofondo blucerchiato: Donati già in discussione?

