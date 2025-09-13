Fiorentina-Napoli, le scelte di Pioli e Conte

Alle 20.45 allo Stadio Artemio Franchi si affronteranno Fiorentina e Napoli per la terza giornata di Serie A. Ecco i due 11 scelti dai tecnici:
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Mandragora, Fagioli, Gosens; Kean, Dzeko. Allenatore: Pioli.
A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Nicolussi Caviglia, Pablo Marì, Fazzini, Richardson, Viti, Ndour, Fortini, Lamptey, Kouadio, Parisi, Piccoli.
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte
A disposizione: Meret, Ferrante, Gutierrez, Gilmour, Juan Jesus, Neres, Olivera, Elmas, Vergara, Lucca, Marianucci, Mazzocchi, Ambrosino, Lang.