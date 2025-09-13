SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Fiorentina-Napoli, le scelte di Pioli e Conte

Fiorentina-Napoli, le scelte di Pioli e Conte

di
Fiorentina-Napoli, le scelte di Pioli e Conte

Alle 20.45 allo Stadio Artemio Franchi si affronteranno Fiorentina e Napoli per la terza giornata di Serie A. Ecco i due 11 scelti dai tecnici:

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Mandragora, Fagioli, Gosens; Kean, Dzeko. Allenatore: Pioli.
A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Nicolussi Caviglia, Pablo Marì, Fazzini, Richardson, Viti, Ndour, Fortini, Lamptey, Kouadio, Parisi, Piccoli.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte
A disposizione: Meret, Ferrante, Gutierrez, Gilmour, Juan Jesus, Neres, Olivera, Elmas, Vergara, Lucca, Marianucci, Mazzocchi, Ambrosino, Lang.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×