Inter, Chivu: “Sconfitta? Fatta grande prestazione. Ci è mancata lucidità”

Al termine della gara tra Juventus e Inter, persa 4-3 dai suoi allo Stadium contro i bianconeri, Cristian Chivu, tecnico dell’Inter ha parlato così ai microfoni di DAZN: “Abbiamo fatto un gran prestazione. Siamo andati sotto due volte e l’abbiamo ribaltata. Negli ultimi 10’ siamo mancati un po’. Ci è mancata un po’ di lucidità negli ultimi minuti. Io non guardo mai a livello individuale, dico solo che dovevamo gestire meglio certi momenti. La palla prima che arrivasse a Dimarco andava gestita meglio“. Così su Calhanoglu: “Io mi prendo la prestazione di tutta la squadra. Calha ha fatto quello che noi tutti ci aspettavamo che facesse. Lui è questo“. Ancora sulla gara: “È una questione mentale, c’è rammarico. Adesso si va avanti e si lavora. Si deve cancellare anche qualcosa accaduta nel passato, per poter lavorare serenamente. Perché sul campo questa squadra lavora sodo“.