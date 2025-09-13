SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Inter, Chivu: “Sconfitta? Fatta grande prestazione. Ci è mancata lucidità”

Inter, Chivu: “Sconfitta? Fatta grande prestazione. Ci è mancata lucidità”

di
Inter, Chivu: “Sconfitta? Fatta grande prestazione. Ci è mancata lucidità”

Al termine della gara tra Juventus e Inter, persa 4-3 dai suoi allo Stadium contro i bianconeri, Cristian Chivu, tecnico dell’Inter ha parlato così ai microfoni di DAZN: “Abbiamo fatto un gran prestazione. Siamo andati sotto due volte e l’abbiamo ribaltata. Negli ultimi 10’ siamo mancati un po’. Ci è mancata un po’ di lucidità negli ultimi minuti. Io non guardo mai a livello individuale, dico solo che dovevamo gestire meglio certi momenti. La palla prima che arrivasse a Dimarco andava gestita meglio“. Così su Calhanoglu: “Io mi prendo la prestazione di tutta la squadra. Calha ha fatto quello che noi tutti ci aspettavamo che facesse. Lui è questo“. Ancora sulla gara: “È una questione mentale, c’è rammarico. Adesso si va avanti e si lavora. Si deve cancellare anche qualcosa accaduta nel passato, per poter lavorare serenamente. Perché sul campo questa squadra lavora sodo“.

 

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×