Juventus, Tudor: “Partita pazzesca. Siamo felici della vittoria”

Ecco le parole di Igor Tudor dopo la gara vinta contro l’Inter ai microfoni di DAZN: “Partita pazzesca, strana e particolare. Alla fine tanta felicità per una vittoria contro una grande squadra con giocatori di altissimo livello. Ci mancano ora 35 gare“.

L’ingresso di Adzic è stato decisivo: “Lavoriamo con Adzic da cinque mesi, proviamo a cambiare le sue abitudini in campo e ha accettato di lavorare sulle sue enormi qualità e già prima avevamo l’idea di buttarlo dentro. Ha gamba, corsa, umiltà e un tiro veramente raro: deve avere ora la giusta motivazione per continuare a lavorare“.

Ancora Tudor

L’Inter ha fatto una buona gara: “Prima delle gare si danno etichette, in queste gare tutto si azzera. L’Inter è venuta qui per vincere ed ha un livello Mondiale. Noi non abbiamo fatto una gara solita, anche sul pressing ma non è mai mancata la voglia di vincere anche dai subentrati. Non so se si può dire meritatamente, forse sarebbe meglio giudicare la gara in equilibrio e un pareggio sarebbe stato giusto“.

La gara di Yildiz e la sua posizione in campo: “Era più un rombo per la squadra, volevamo pressare ma non l’abbiamo fatta bene. Ci abbassavamo troppo in fretta però l’idea era quella di tenerlo lì in quella zona centrale: un giocatore così forte deve essere vicino alla porta. Con tre attaccanti centrali dovremo sfruttare al massimo il potenziale della rosa. Vincere non facendo una grandissima gara è comunque importanti“.